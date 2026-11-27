マンチェスター・シティのエルリング・ハーランドが低迷とスキャンダル不安から退団の可能性を浮上させている。プレミアリーグの将来への影響についても専門家が懸念を表明している。

イングランドとスペインの報道によると、 マンチェスター・シティ 所属の ノルウェー人ストライカー である エルリング・ハーランド の将来に関する関心が急速に高まっている。ここ数週間でハーランドの精神状態が落ち込んでいることが伝えられ、クラブへの残留可否を不安視する声がメディア上で広がっている。この状況の背景には、クラブが直面している深刻な内部問題と、チーム全体のパフォーマンス低下が絡み合っている。

契約延長後の逆転と降格リスクの現実

マンチェスター・シティがハーランドと2034年まで契約を延長したと発表した2025年1月当時は、両者の長期的な結びつきを裏付ける前向きな動きとして受け止められていた。しかし、その後の展開は大きく変わり、クラブがプレミアリーグから問われている財務規定違反に関連する問題の影響が継続的に続いている。下部リーグへの降格にまで及びかねない処分が科される可能性が取り沙汰される中、ハーランドの次の行き先を決める上で、この財務処分が決定的な役割を果たすとの指摘も出ている。

Also read U-17日本、ホンジュラスに大勝し勝ち点3で6位浮上も進出は他グループ次第

成績不振と精神的負担の悪循環

ピッチ上の成績低迷も、この危機を深める要因となっている。マンチェスター・シティは直近の7試合でわずか1勝にとどまり、チームとしての底力を示すことができていない。こうしたチーム状況が、エースストライカーのパフォーマンスや精神面にも明確な影を落としている。特にフラム戦でのプレーをきっかけに、ハーランドへの批判は強まり、チーム内でのプレッシャーが増大している。精神的な重荷が実力発揮を阻害し、さらに成績が伸びないという悪循環に陥りつつある現状が報告されている。

Advertisement

ジェイミー・キャラガーの危機感と警告

元リヴァプールのスターで現在解説者のジェイミー・キャラガーは、クラブを取り巻く危機が選手に及ぼす影響について警鐘を鳴らしている。『デイリー・テレグラフ』紙への寄稿で、キャラガーはここ数週間のハーランドが本来の姿ではないように見えると記した。さらに、舞台裏で起きている問題が、ハーランドの状態や将来に一部の人々が想像する以上の影響を及ぼしている可能性が高いとの見方を示した。チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティがナポリと引き分けた直後には、ハーランドが明らかな失望の表情を見せたことが伝えられており、その精神的負担の大きさがうかがえる。

プレミアリーグへの影響とマーケティング損失

キャラガーはまた、ハーランドが退団を余儀なくされれば、プレミアリーグ全体が大きな損失を被りかねないと警告した。ハーランドは世界的に見てもリーグを代表するスターの一人であり、ハリー・ケイン、ケヴィン・デ・ブライネ、モハメド・サラーといったビッグネームが相次いで去った現在、その存在は特に重要だ。ジュード・ベリンガムがプレミアリーグでプレーした経験がない中、ハーランドは並外れた得点力を安定して発揮できる最後のアタッカーの一人となっている。危機が長引けば、リーグはマーケティング面でも競技面でも最も重要な顔の一つを失うおそれがあるとの指摘がなされている。