ハンファジャパン株式会社がトータルエネルギーソリューションブランド「ENERICH™」の説明会を開催

ハンファジャパン株式会社は、2026年7月2日に開催するトータルエネルギーソリューションブランド「ENERICH™」の説明会において、参加申し込みを受け付けています。新築住宅向け市場で、太陽光発電システムの国内出荷シェア3年連続No.1を獲得してきたハンファジャパン株式会社は、本説明会を通じて、工務店様・住宅関連事業者様・商社様と共に、家庭の電力を「消費」から「資産」へと転換する新たなエネルギービジネスの構築を目指します。

ハンファジャパン 株式会社は、2026年7月2日に開催する トータルエネルギーソリューションブランド 「 ENERICH ™」の説明会において、参加申し込みを受け付けています。 新築住宅 向け市場で、 太陽光発電システム の国内出荷シェア3年連続No.1を獲得してきた ハンファジャパン 株式会社は、本説明会を通じて、工務店様・住宅関連事業者様・商社様と共に、家庭の電力を「消費」から「資産」へと転換する新たなエネルギー ビジネス の構築を目指します。

当日は、太陽光パネル・蓄電池・HEMS（エネルギーマネジメント）・でんき・電力取引を組み合わせた新モデルを初公開するほか、販売パートナー様の収益機会の拡充を後押しする具体的な支援策を提示いたします。 さらに、将来的なVPP（仮想発電所）・アグリゲーション連携を見据えたパートナーシップの方向性や、ハンファジャパン株式会社の経営戦略についても具体的に共有いたします。 6月4日現在、新たな収益モデルの構築を目指す事業者様より、お申込みが相次いでおります。 市場環境の変化に伴う新たな収益機会を本会場にて直接お確かめください。

ENERICH™を起点とした新たな事業転換や収益機会の拡充をご検討中の工務店様・住宅関連販売事業者様・商社様は、定員に達する前にぜひお早めにお申し込みください。 本説明会にご参加いただいた皆様には、そのパートナーシップをさらに強固なものとする「新インセンティブ制度」の概要を、本会場にて先行してご紹介いたします。 販売パートナー様の事業成長を強力に後押しする内容となっております。 ハンファジャパン株式会社は、家庭の電力を「消費」から「資産」へと転換する新たなエネルギービジネスの構築を目指しております。

新築住宅向け市場で、太陽光発電システムの国内出荷シェア3年連続No.1を獲得しております。 ハンファジャパン株式会社は、本説明会を通じて、工務店様・住宅関連事業者様・商社様と共に、家庭の電力を「消費」から「資産」へと転換する新たなエネルギービジネスの構築を目指します





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ハンファジャパン ENERICH トータルエネルギーソリューションブランド 新築住宅 太陽光発電システム エネルギービジネス VPP アグリゲーション

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