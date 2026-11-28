ラミン・ヤマル、ロドリ、アンドレアス・クリステンセンが日曜日のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でバルセロナのメンバーに復帰。マルク・ベルナルとアレハンドロ・バルデは欠場する。

バルセロナ は日曜日の デポルティーボ・ラ・コルーニャ との ラ・リーガ のアウェー戦を前に、 ラミン・ヤマル 、 ロドリ 、アンドレアス・クリステンセンの復帰が可能となった。 一方、 ハンジ・フリック 監督は新たな負傷者と出場停止により、複数の主力を欠くことになる。

ヤマル、ロドリ、クリステンセンは、日曜日に行われるデポルティーボとのアウェー戦でいずれも出場可能となった。 過密日程が続いていたバルセロナにとって、3選手の復帰は心強い。 ヤマルは足首の問題により、週半ばにアゼルバイジャンのバクーで行われたチャンピオンズリーグのサバフ戦を欠場した。 この長距離遠征の試合が、ヤマルにとって今季バルセロナで初めて欠場した試合となった。

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ロドリも11月3日のアストン・ヴィラ戦で負ったハムストリングの負傷から回復した。 MFはバルセロナの直近3試合に加え、11月の代表活動期間中に行われたスペイン代表の2試合も欠場していた。 一方、クリステンセンはふくらはぎの問題で2試合を欠場し、今回復帰する。 フリック監督は土曜日、復帰する3選手が出場できる状態にあると認めた。