ハンギョドン40周年記念！癒しボイス＆新曲を公開

サンリオの人気キャラクター、ハンギョドンが40周年を迎えます。記念として、2月12日に公式YouTubeチャンネルで「眠れない夜に寄り添うボイス」と初のソロ曲『MYSTERIOUS STAR』のMVを公開!さらに、テーマカフェやポップアップストアも開催されます。

株式会社 サンリオ (本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻 朋邦、以下 サンリオ )の今年 40周年 を迎えたキャラクター「 ハンギョドン 」は、「眠れない夜に寄り添うボイス」を2月12日(水)12時より サンリオ 公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。 ハンギョドン がヒーローになりたい一心で、眠りたくてもなかなか眠れない人々を救うために、様々な単語をゆっくりと1時間読み上げる 癒しボイス です。忙しいあなたに ハンギョドン が心を癒す時間をお届けします。 \ボイスの公開を皮切りに、2025年12月31日(水)までの期間を ハンギョドン の 40周年 アニバーサリーイヤー として、スペシャルなイベントを予定しています。同日2月12日(水)には ハンギョドン として初のソロ曲となる新楽曲『MYSTERIOUS STAR』のMVも、 サンリオ 公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。1980年代のレトロな雰囲気とミステリアスな世界観を融合させた シティポップ 調の楽曲です。MVではサビのダンスシーンや、 ハンギョドン の親友であるタコのさゆりちゃんの合いの手も見どころです。

\ハンギョドン40周年を記念したテーマカフェ「HANGYODON CAFE ~40th Anniversary~」を、2025年3月6日(木)から4月20日(日)までの期間、東京・愛知・大阪・北海道の4都市で開催いたします。今回は“桜のお花見”をテーマに、ハンギョドンが川辺でさゆりちゃんたちとワイワイ楽しいお花見会をしている風景をイメージしたメニューをご用意。事前予約者限定の特典としてメニューをご注文いただいた方に「フォトプロップス(4種)」をランダムに1つプレゼントいたします。また、カフェ限定で描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズの販売も行います。詳細は、カフェ公式サイトをご確認ください。ハンギョドンの40周年を記念した「ハンギョドン40th Anniversary POP-UP STORE」を3月5日(水)から3月20日(木)まで、ルミネエスト新宿 B1にて期間限定で開催いたします。ポップアップストアでは、ハンギョドンの40周年にちなんで表情豊かな40ポーズを表現したデザインが登場し、限定グッズを販売するほか、「Sanrio now!!! ルミネエスト新宿店」との連動キャンペーンで限定ノベルティをご用意。40周年の特別なコンテンツをお楽しみいただけます。詳細情報は追ってサンリオ公式サイトにて公開予定です





ハンギョドン サンリオ 40周年 アニバーサリーイヤー 癒しボイス 新曲 シティポップ テーマカフェ ポップアップストア

