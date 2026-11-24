ハワード・ウェブ審判部長がヨロ退場判定を支持VAR音声根拠
プレミアリーグ審判部門トップのハワード・ウェブ氏が、リヴァプール戦でのレニー・ヨロ退場を支持。FAの処分取り消し後、VARの音声記録を引用し「明白な誤りではない」と説明した。
プレミアリーグ の審判部門責任者 ハワード・ウェブ 氏は、 マンチェスター・ユナイテッド の レニー・ヨロ 選手に対する退場判定の正当性を明確に支持した。
この声明は、フットボール協会FAが同選手のレッドカード処分を取り消してから数時間以内に発表された。Also read『恋と深空』アンケート結果発表｜“好きなカレ”の魅力＆おすすめポイントは？
ウェブ氏は日曜日のアンフィールドでのリヴァプール戦、0対4の敗戦における開始8分間の出来事について言及した。
主審SAM BAROTTはヨロ選手に退場を命じたが、その後FAはこの処分を誤りとして修正した。
ハワード・ウェブ氏の見解とVAR音声
ハワード・ウェブ氏は、公開された審判団の通信録音声について言及し、VARの判断を説明した。
音声データでは、VAR担当者はアレクサンデル・イサク選手がボールに到達したタイミングについて言及していた。
具体的には、イサク選手がボールに「おそらく」最初に到達したとの見解を示す言葉が録音されていた。
ウェブ氏は、この音声記録を根拠に、主審の判定を擁護する立場を表明した。
ピッチ上の主審の瞬間的判断
ハワード・ウェブ氏は、ピッチ上で主審が下した判定の重要性を強調した。
主審SAM BAROTTは、その瞬間のプレーを視認し、ヨロ選手がボールを追いつけると判断した。
この主審の瞬間的な判断は、後の技術的な検証とは異なる視点に基づくものであった。
ウェブ氏は、主審がその場で観た事象に基づいて決定を下した点を重視した。
専門家たちの見解と議論の余地
ハワード・ウェブ氏は、他の専門家の反応についても言及し、世間の一般的見方を紹介した。
彼は「大半の人はこの判定を正しいと考えるだろう」との見解を示した。
一方で、ヨロ選手がイサク選手よりも先にボールに到達した可能性を指摘する声も存在する。
この点については、議論の余地が残されているとウェブ氏は評価した。
明白な誤りかどうかの基準
ハワード・ウェブ氏は、退場判定が「明白な誤り」かどうかの基準について語った。
彼によれば、この判定は明確な誤りと断じるには至らないものだった。
イサク選手がボールに向かって素早く動いていた点は、審判陣も認める事実である。
ウェブ氏は、判定のグレーゾーンが存在することを示唆した。
FAの処分変更との関係性
ハワード・ウェブ氏の声明は、FAによる処分の取り消し直後に発出された。
FAはマンチェスター・ユナイテッドの異議を認め、ヨロ選手のカードを取り消した。
この行政的な決定と、審判部門トップの見解には微妙な温度差がある。
しかし、ウェブ氏は技術的な観点から判定の妥当性を主張し続けた。
今後の審判基準への影響
ハワード・ウェブ氏の発言は、今後のVAR運用や審判基準に示唆を与えうる。
主審のピッチ上の判断を尊重する姿勢が、審判部門の基本方針であることを示した。
イサク選手とヨロ選手の競合場面は、今後多くの議論を生む可能性がある。
ハワード・ウェブ氏は、この件を通じた審判教育の機会と位置づけている。
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