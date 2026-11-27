プレスリリース ハワイアン航空、ブラックフライデーセールを開催

一年を通して温暖な気候に恵まれたハワイは、ビーチでゆったりと過ごすのはもちろん、豊かな自然や地元ならではの食事、ハワイ独自の文化など、多彩な魅力を楽しめる旅行先です。 オアフ島の美しいビーチや多彩なグルメ、マウイ島の自然豊かな高原エリア、カウアイ島の雄大な自然、ハワイ島で楽しめるさまざまなアウトドア・アクティビティなど、島ごとに異なる魅力に出会えます。

ハワイアン航空は、日本就航15周年を迎え、現在は、羽田―ホノルル間を毎日2便、関西国際空港―ホノルル間を毎日1便運航し、日本とハワイを結んでいます。2026年4月には航空アライアンス「oneworld」に正式加盟し、日本航空（JAL）をはじめとする加盟航空会社との連携を通じて、より幅広い旅行の選択肢を提供しています。 機内では、搭乗した瞬間からハワイを感じられるよう、ハワイの文化に根ざした温かいホスピタリティでお客様をお迎えしています。

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日本とハワイを結ぶ路線では、ワイドボディ機のエアバスA330型機を使用し、フルフラットになるビジネスクラスのシートやStarlinkの高速Wi-Fiなど、長距離フライトにふさわしい快適で上質な空の旅を提供します。 また、ビジネスクラスでは、マウイ島出身でホノルル・カカアコ地区のレストラン「Vein」のエグゼクティブシェフを務めるデル・ヴァルデズ氏が監修した機内食を提供しています。 ハワイの伝統や食文化を取り入れた本格的な味わいを、空の上でもお楽しみいただけます。