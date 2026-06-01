ハワの手習い：アフガニスタンの女性たちの闘いと尊厳

山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された映画「ハワの手習い」について、監督が作品に込めたメッセージを紹介する。アフガニスタンの女性たちの現状と、彼女たちの声が世界的に忘れられつつある中で、この映画が普遍的な人権問題を映し出していることを述べる。撮影時の個人的な経験や、観客に求められる「同情ではなく人としての結びつき」の重要性を語る。

山形国際ドキュメンタリー映画祭 で「 ハワの手習い 」をあれほど大切に受け止めていただいたことは私の心に深く刻まれています。 ハワの物語が本当に国境を越え、皆さんの国、そして一人ひとりの心の内に居場所を得たのだと感じました。

この映画が日本の劇場に届く一方で、いま、アフガニスタンは国際ニュースからほとんど姿を消しています。 しかし何百万人もの女性たちにとって、日々の暮らしは一層の制約を受け、その声はさらに奪われつつあります。 ハワの歩みは彼女ひとりのものではありません。 たとえ世界の視線が途絶えても、なお静かに抗い続ける多くの女性たちの力強さをも宿しています。

この映画をご覧になり、ハワに繋がりを感じ、家族や尊厳、屈することなき意志について想いを巡らせ、あなたのなかで響き合うことを願っています。 撮影当時、私も多くのアフガニスタンの女性たちと同じように、恐怖、避難、そして安定を失う痛みを抱えながら生きていました。 彼女たちと同じ場所に立ち、恐れや苦悩、希望を分かち合う者としての視点からこの作品は生まれたのです。 私はこの映画を「アフガニスタンだけの物語」とは捉えていません。

人間の自由、尊厳、教育、そして存在そのものの権利が脅かされるときに何が起こるのか。 世界のどこであっても起こりうる普遍的な問題を映し出しています。 映画は文化や国境を越えて理解を生み出し、自由を求める闘いが特定の国や民族だけのものではないことを、私たちに静かに思い起こさせてくれます。 日本の皆さんに、本作を「同情」ではなく、「人としての結びつき」を持って受け止めていただければ嬉しいです





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