ハリー・ケインがアトレティコ・マドリー戦で得点できず、欧州大会10試合連続得点の快記録に終止符を打った。バイエルン・ミュンヘンは2-0で勝利したが、バロンドール受賞後の初戦は悔しい結果に終わった。

イングランド代表主将である ハリー・ケイン が、欧州最精鋭クラブ大会である UEFAチャンピオンズリーグ での歴史的記録達成に、火曜夜において足踏みとなった。 バイエルン・ミュンヘン の大黒柱は、クリスティアーノ・ロナウドが長年保持している得点記録への並走に失敗し、その偉業をさらに伸ばすことを阻まれた。この瞬間は、現代サッカー界を代表するストライカーとしてのキャリアにおいて、稀に見る悔しさが残る一夜となった。欧州の舞台で彼が築き上げてきた驚異的な得点力と決定力が問われる重要な局面であった。

10試合連続得点記録の終了と試合展開

ケインは欧州の大会において、過去10試合連続で得点という極めて高い水準の好調さを維持した状態で、アトレティコ・マドリーとの一戦に臨んでいた。しかし、自身の本拠地であるアリアンツ・アレーナでの試合において、彼はゴールを奪うことはできなかった。この無得点は、彼が誇る得点マシンとしての顔に傷をつけたかのように思われる。チームは勝利を収めたものの、彼個人のパフォーマンスのみを切り取れば、目標としていた記録更新という観点からは物足りない結果となった。バロンドール受賞後の試合という大きなプレッシャーの中で、彼は得点という明確な成果を出すことが出来なかった。

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バイエルン勝利のカギはケインのアシスト能力

試合の展開そのものは、ハリー・ケインが所属するバイエルン・ミュンヘンにとって明るいものであった。火曜日、同クラブはアトレティコ・マドリーに対して2対0というスコアで快勝し、勝利點3を獲得した。得点源となったのは、レナルト・カールとコンラート・ライマーの二人のゴールであった。ケイン自身はシュートを決めることは叶わなかったが、チームの勝利に不可欠な貢献を果たしていた。特に、コンラート・ライマーが決めた重要な2点目に対して、彼はアシストを提供し、得点を誘導する役割を完璧に遂行した。これは単なる得点力だけでなく、パスセンスやプレイメイキング能力の高さを示すものであった。

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驚異的連続得点記録の背景と経緯

この一連の記録は、2025-26シーズンの第7節において、ユニオン・サン＝ジロワーズ戦でハリー・ケインが2得点を挙げたことを皮切りに始まった。その後のPSVアイントホーフェン戦でも彼は確実にゴールを挙げ、勢いに乗った。しかし、その後イタリアで発生したラウンド16第1戦では、チームメートがアタランタを6対1で圧倒した試合を、ケインはベンチから見守るという状況にもなった。それでも彼は記録を途切らせまいと意欲を示し、ボデ／グリムト、バイキングFK、アーセナルと対戦する全ての試合で得点し続け、記録を大幅に伸ばしてきた。

欧州屈指決定力の確立と今後の展望

火曜日に無得点に終わったことは、確かに彼の記録という観点ではネガティブな結果ではある。しかし、この一連の取り組みは、ハリー・ケインが欧州屈指の決定力を持つストライカーとしての地位を、揺るぎないものにしたと言える。彼の選手としての評価は、単なる一試合の得点の有無だけで決まるものではない。過去数試合にわたって示した安定したパフォーマンスは、クラブとサポーターからの信頼をさらに厚くした。今後はバロンドール受賞者の威厳を持ち、再び得点源としてチームを牽引することが期待される。欧州の頂点を目指すバイエルン・ミュンヘンにとって、彼の得点力と創造性の両輪は不可欠な存在である。