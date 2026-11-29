【11月29日 AFP】イスラエルの主要アラブ系政党の党首が、イスラム組織ハマスを「テロ組織」と暗に認めた。

【11月29日 AFP】イスラエルの主要アラブ系政党の党首が、イスラム組織ハマスを「テロ組織」と暗に認めた。 ベンヤミン・ネタニヤフ暫定首相の退陣を目指す連立政権への同党の参加に道が開かれる可能性がある。

穏健イスラム政党ラアム（統一アラブリスト）のマンスール・アッバス党首は28日夜、イスラエルのテレビ局「チャンネル12」で放送されたインタビューで、2023年10月7日のハマスによるイスラエル南部への攻撃を許した安全保障上の不備を検証する独立調査委員会の設置に向け、同党が共同提出した法案について語った。 法案ではハマスを「テロ組織」と位置付けている。 アッバス氏は「…ハマスを筆頭とするテロ組織」と読み上げた。 イスラエルのメディアはこのやりとりを、アッバス氏がハマスをテロ組織と認めたものと広く受け止めた。

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チャンネル12は「ラアムのマンスール・アッバス党首が初めて自らの口で、ハマスはテロ組織であると述べた」と報じた。 アッバス氏は「この問題には、個人の立場、イスラエルのアラブ系社会全体の立場、パレスチナ人全体との関係、そして紛争そのものをどう捉えるかなど、さまざまな側面がある」と説明。 いずれの陣営も過半数を確保できなかった10月の総選挙では、アラブ系を主体とする二つの政治勢力がかつてない躍進を遂げ、国会（定数120）の6分の1近くの議席を獲得した。 両党はこれまで、2023年10月7日の攻撃をテロ行為として非難している。