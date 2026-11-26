パレスチナのイスラム組織ハマスの最高指導者ハリル・ハイヤ氏は、イスラエルによる攻撃が続く状況を受け入れるつもりはないとし、報復の可能性を示唆した。ガザ地区ではイスラエルの攻撃によりハマス教育副大臣を含む少なくとも10人が死亡し、ネタニヤフ首相は過去1カ月でハマス戦闘員約80人を殺害したと述べた。ハイヤ氏は停戦合意下での殺害と封鎖を容認できないと表明し、他のパレスチナ勢力と対応を協議すると述べた。

- パレスチナのイスラム組織 ハマス の最高指導者ハリル・ハイヤ氏は２６日、 イスラエル による攻撃が続く状況を受け入れるつもりはないとし、報復の可能性を示唆した。 これに先立ち、 ガザ地区 では イスラエル の攻撃により、 ハマス が任命した教育副大臣を含む少なくとも１０人が死亡した。

イスラエルは停戦状態にある中で３夜連続で空爆を実施。 ガザ中部デイルアルバラでは、ハマス政治局員で教育副大臣のハレド・アブナダ氏が死亡した。２４日以降に殺害されたハマス幹部は３人目となった。 ネタニヤフ首相は、過去１カ月でハマス戦闘員約８０人を殺害したと述べた。 ハイヤ氏は「（停戦）合意の下で、殺害と封鎖が続く構図は容認できない」と表明し、「イスラエルによる違反行為と日常的な殺害方針」への対応について、他のパレスチナ勢力と協議すると述べた。

Advertisement

詳細には踏み込まなかった。 ハマスは一連の殺害が停戦合意と国際法に違反すると非難。 トランプ米大統領の「平和評議会」にも、攻撃を阻止できなかった政治的・道義的責任があるとした。 双方の集計によると、２０２５年１０月の停戦合意以降、少なくともパレスチナ人１６００人とイスラエル兵５人が死亡した。