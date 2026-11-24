「beIN SPORTS」で実況を務めるアルジェリア人コメンテーターのハフィド・デラジ氏が、スポーツ仲裁裁判所がアフリカサッカー連盟による大会制覇の認定をモロッコから取り消し、アフリカネイションズカップ2025のタイトルをセネガルに戻した裁定について言及した。

「beIN SPORTS」で実況を務める アルジェリア 人コメンテーターのハフィド・デラジ氏が、スポーツ仲裁裁判所がアフリカサッカー連盟による大会制覇の認定を モロッコ から取り消し、アフリカネイションズカップ2025のタイトルを セネガル に戻した裁定について言及した。

デラジ氏によれば、裁判所の判断は予想通りのものだった。 モロッコ代表に優勝を与えたアフリカサッカー連盟の決定を取り消し、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した決勝の結果を認めたからだ。 このアルジェリア人コメンテーターは、今回の問題に伴う皮肉な状況に光を当てた。 セネガル代表は一つの係争の中で2度も優勝を果たすことになったのだ。1度目は決勝でモロッコに勝利した時、2度目はスポーツ仲裁裁判所の裁定によって正式にタイトルが戻された時である。

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デラジ氏のコメントは、約10カ月にわたってアフリカのサッカー界の注目を集めた今回の騒動がたどった異例の経緯を皮肉る調子のものだった。 スポーツ仲裁裁判所は火曜日、アフリカサッカー連盟の上訴委員会が3月17日に下した決定を取り消す裁定を発表した。 同委員会はセネガル代表が決勝を放棄したとみなし、モロッコの3-0勝利としていた。 新たな裁定により、試合結果はピッチ上での結末、すなわちセネガルの1-0勝利に戻された。

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騒動の発端は、ラバトのプリンス・ムーレイ・アブダラ・スタジアムで行われた決勝での出来事だった。 後半終了間際にモロッコにPKが与えられたことに抗議し、セネガルの選手たちがピッチを離れたのだ。 選手たちは約15分間の中断の後にピッチへ戻った。