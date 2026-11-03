ハノーファー96の初勝利でワーグナー監督が率直な感想：結果より内容重視の姿勢を強調

ハノーファー96のワーグナー監督が2-1勝利を報告。初勝利でも自身より選手への焦点を求め、内容の改善を最優先とする姿勢を語った。

ハノーファー96 の指揮官であるワーグナー氏が、2対1での勝利で告げる笛が鳴った直後にロッカールームへ向かった理由について、記者会見で明かした。彼は直ちにトイレに行く必要があったことと、試合終了後はいくら自分よりも選手たちに焦点を当てるべきだと考えているためだと説明した。指揮を執って5試合目にして初めて勝利を手にしたが、その心境は以前と何ら変わらないと述べた。現在 ハノーファー96 は10試合を終えて勝ち点11で12位に位置しており、まだ課題は多い状況にある。

結果より内容を重視する監督の姿勢

ワーグナー氏にとって、勝利自体が心境に変化をもたらすものではないようだ。就任前も現在も、彼は何の影響も受けておらず、チームの成長と内容の質に注力し続けていると強調した。指揮下で迎えた5試合のうち3敗を喫し、DFBポカールでも敗退という結果を残しているものの、彼は自身の感情よりもチームの状態を最優先事項としている。選手たちから手本となる存在でありたいとの考えから、年齢を重ねたリーダーとしての役割を果たそうとしている。38歳という年齢は若年層ではないが、経験値をもって状況を安定させ、リーダーシップを発揮する必要があると捉えている。

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チームが初日から彼に対して何も恐れていないことを感じ取っている点も、彼の自信の表れと言える。しかし、勝利を収めた今日の日曜日の試合に対しては、多くの点で内容に満足していないと率直に語った。ザンクト・パウリとの1対1の引き分けや、カップ戦でカイザースラウテルンに0対2で敗れた試合の方が、チームのパフォーマンスとしては良かったと分析している。サッカーは結果が問われるスポーツではあるが、彼は評価基準をあくまで内容に置いているため、勝者であっても不満が残るのだと説明した。

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選手への評価とプレスの重要性

試合での結果は全員が喜ぶものだが、ワーグナー氏はそれが必ずしも良さを意味しないと言及した。彼は今日も本当に内容だけを見て取り組んでおり、評価もその内容に基づいていると繰り返し述べた。そのような厳しい基準を設ける中で、彼は自身の指揮下で初勝利を挙げることに貢献した選手たちに対して称賛の言葉を寄せている。特に無得点が続く中で、フセイン・シャクルーン選手が同点となるゴールをアシストした FW ベンヤミン・ケルマン選手について言及した。

ケルマン選手に関しては、インスタグラムでの些細な話題や他者からの口出しは一切関係ないと切り捨て、彼を評価するのは自分自身だと主張した。ケルマン選手には、ゴール自体は重要ではなく、それは結果として付随するものに過ぎないと伝えている。より重要なのは、しっかりとしたプレスをかけ、ボールを正確に収め、ゴールへつなげる準備を整えることだと指導している。この徹底した指導方針こそが、チームを成長させる鍵であると信じている。リーダーとして、選手たちが困難な状況でも揺るぎない姿勢を見せることが、最終的な勝利につながると考えている。これらの信念を持ち続けることで、ハノーファー96は次のステップへと進んでいく予定である。