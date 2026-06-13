ハッカー集団「ハンダラ」がFBIドローンのハッキングを主張、W杯を脅迫対象に指定

イランとつながりのあるハッカー集団「ハンダラ」が、米連邦捜査局（FBI）が運用するFPV無人機のシステムに数か月前からアクセスしていたと主張し、サッカーW杯北中米大会を標的にすると脅迫している。監視団体SITEインテリジェンス・グループが公開した声明では、これらの無人機に搭載された顔認識やナンバープレート識別機能のデータを入手したとされ、W杯の警備強化を求める脅しが含まれている。米国、カナダ、メキシコ共催のW杯は過去最大規模で開催され、会場上空でのドローン使用は禁止されているが、ハッカー集団は「FPVはどこにでもある」と警告し、チームバスへの攻撃の可能性を示唆している。

【6月13日 AFP】イランとつながりのあるハッカー集団が、米連邦捜査局（ FBI ）の無人機（ ドローン ）をハッキングしたと主張し、今週開幕したサッカーW杯北中米大会を標的にすると脅迫していることが、12日に監視団体の発表で明らかになった。

米テロ組織監視団体SITEインテリジェンス・グループは、ハッカー集団「ハンダラ」による声明を公開。 その中でハンダラは、FBIが運用するFPV無人機（一人称視点ドローン）が捉えた「すべての映像とすべての容疑者」のデータに「数か月前から」アクセスしていたと主張している。 また、これらの無人機には対テロ対策として導入された顔認識機能やナンバープレートの識別機能が備わっていると述べている。 SITEが引用した声明の中でハンダラは、「W杯の警備を強化したほうがいい。

われわれは一部のチームがまったく気に入らない。 忘れるな、FPVはどこにでもある。 いつお前たちのチームのバスに飛び込んでくるか分からないぞ」と脅しをかけた。11日に開幕した米国、カナダ、メキシコ共催のW杯は過去最大の規模で行われており、米国内の試合会場や関連のファンイベント会場の上空では、無人機の使用は禁止されている。 この脅迫声明は、サッカーの祭典であるW杯の安全を脅かす可能性があるとして、主催国アメリカ合衆国と関係機関に緊張が走っている。

FBIはこれに対して公式なコメントを控えているが、関係筋によれば、ドローンのセキュリティプロトコルは定期的に見直されており、今回の声明の真偽については調査中とされる。 ハッカー集団ハンダラは過去にも同様のサイバー攻撃を実行し、イラン政府との関連が指摘されている組織であり、その動向は国際的な監視対象となっている。 声明では、W杯の試合が行われる主要都市の上空で、ドローンが警備や監視に利用されていることを批判し、「われわれの目はすべてを見ている」と述べ、警備体制への不信感をあおる内容となっている。

W杯北中米大会は、4年に一度開催される世界中から注目されるスポーツイベントであり、史上初の3カ国共催という形式で、合計16の都市で試合が行われる。 大会期間中は、多数のファンが集まり、選手や関係者の移動も頻繁に行われるため、テロ対策は最重要課題の一つとなっていた。 主催国アメリカでは、会場周辺だけでなく、選手が宿泊するホテルや移動経路においても厳重な警備が敷かれ、ドローンによる空中監視もその一環として導入されていた。

しかし、ハンダラによる声明は、これらの警備策がサイバー空間では脆弱である可能性を示唆しており、物理的な安全とデジタルな安全の両面から再検討を促している。 監視団体SITEインテリジェンス・グループは、中東を中心とする過激派組織のプロパガンダを追跡・分析することで知られており、今回の声明は同団体の通信チャネルを通じて確認された。 声明には、FBIのドローンデータへのアクセス能力を証明するためのサンプル映像や文書が添付されていた可能性もあるが、その真偽はまだ検証されていない。

もしハッカー集団が実際にFBIのドローンシステムに侵入し、顔認識データなどの機密情報を入手していた場合、個人情報の流出や、今後のテロ計画への利用など、重大な二次被害が懸念される。 また、W杯を標的にした脅迫は、単なるブラフではなく、何らかの攻撃を実行する意図があることを示唆している。 各国の治安当局は、W杯期間中の警備強化のため、通常以上のリソースを投入しているが、今回の声明はサイバー脅威の新たな侧面を浮き彫りにした。 ドローン技術は、監視・警備の効率化に大きく貢献しているが、その反面、ハッキングによって悪用されるリスクも伴う。

特に、一人称視点（FPV）ドローンは、これまで軍事偵察や特殊部隊の作戦で使用されてきた高度な技術であり、民間の警備への導入が進む中で、そのセキュリティ対策は追いついていない可能性がある。 ハンダラがどのような方法でFBIのシステムに侵入したのか、詳しい調査が求められている。 また、W杯の開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコの三国は、この脅迫を深刻に受け止め、連携して対応する必要がある。 W杯の試合が行われるスタジアムやファンイベント会場では、既にドローンの飛行が禁止されており、違反した場合には罰金や刑事罰の対象となる。

しかし、ハッカー集団は声明で「FPVはどこにでもある」と述べ、警備当局が制御できない場所からでも攻撃が可能であると示唆している。 これは、物理的な禁止区域の設定だけでは不十分であり、サイバー空間でのドローンシステムの保護を強化する必要性を改めて浮き彫りにしている。 さらに、W杯では複数のチームに対して「気に入らない」という理由で標的としていることから、特定の国やチームへの偏った攻撃の可能性も否定できない。 日本代表も今大会に出場しているため、日本政府や選手団も情報収集に努め、必要に応じて警備体制を強化する措置を取るべきだろう。

今回の事件は、スポーツイベントがサイバー攻撃の標的になるリスクを明確に示した。 オリンピックやW杯のような大規模な国際大会は、その注目度の高さから、テロリストやハッカー集団にとって格好の標的となりやすい。 デジタル化が進む現代において、物理的な警備とサイバーセキュリティの融合が不可欠であり、関係機関は両面から総合的な対策を構築する必要がある。 また、国際社会は、こうしたサイバー脅迫に対しては、法的な枠組みや国際協力の体制を強化していくべきである。

ハンダラの声明は、単なる一組織の声明ではなく、世界的なサイバー脅威の一例として、今後の対策の重要性を教訓付けている。 以上を踏まえると、W杯北中米大会は無事に開催される可能性が高いが、その裏で続くサイバー戦争の一端を垣間見せた事件である。 イランと関連があるとされるハンダラの動向には、今後も注意が必要であり、国際的な監視と協力が求められる。 この報道が示すように、現代の安全確保は陸・海・空だけでなく、サイバー空間においても不断の努力が求められるのである





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