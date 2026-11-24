Krishna N. Das [ニューデリー ２４日 ロイター] - バングラデシュのハシナ前首相は、２年以上に及ぶインドでの亡命生活を終えて１２月１６日の帰国を計画している。同氏の報道官が２４日ロイ

- バングラデシュのハシナ前首相は、２年以上に及ぶインドでの亡命生活を終えて１２月１６日の帰国を計画している。 同氏の報道官が２４日ロイターに明らかにした。 この日は１９７１年に同国がパキスタンとの独立戦争を終結させた記念日に当たる。

ただバングラデシュ政府は、同氏の帰国は身柄引き渡しによってのみ可能だとしている。 ハシナ氏（７９）が具体的な帰国日を設定したのは初めてで、政治的・法的な緊張を高める可能性がある。 同氏の政党は国内で禁止されており、今月に入り同氏が新たなパスポートなどの書類を求めて以降、暴力行為が増加している。 報道官のサイード・モザメル・アリ氏は声明で「ハシナ氏は２４年８月５日にバングラデシュの航空機でインドに移送された。

Also read 豊川バンリ「きらきらの国」（１２） 第４３回さきがけ文学賞入選作｜秋田魁新報電子版

このため、デリーからダッカに戻る航空輸送を手配するよう政府に求めている」と説明した。 しかし政府は、ハシナ氏の帰国はインドによる身柄引き渡しに限られるとの立場を改めて示した。 同氏は学生主導の蜂起に対して多数の死者を出した弾圧を命じたとして、２５年にバングラデシュの裁判所で本人不在のまま死刑判決を受けた。 同氏は亡命先から容疑を否認している。

バングラデシュのフマユン・コビール外務担当国務大臣はロイターに対し、「ハシナは有罪判決を受けた犯罪者であり、逃亡中のテロリストだ」と指摘。

Advertisement

「彼女が帰国できるのは、引き渡し条約に基づき、手錠をかけられ、厳重な監視下にある場合に限られる」とした。 バングラデシュのラーマン首相の顧問は、ハシナ氏が帰国した場合、政府は死刑を執行する計画だと強調。

「逃亡中のハシナとの交渉は一切行わず、バングラデシュはインドと彼女の身柄引き渡しの具体的な方法について協議する」と語った。