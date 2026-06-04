ハイメディック、AIによる認知機能セルフチェックアプリ「ONSEI Pro」を導入

ハイメディックは、会員制総合メディカル倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」でAIによる認知機能セルフチェックアプリ「ONSEI Pro」を導入することを決定しました。リゾートトラストとDeNAは包括的な提携を推進しています。ウェルコンパスが開発した「検診データ経年閲覧システム」を既に導入しています。

リゾートトラスト の100％子会社である ハイメディック は、 会員制総合メディカル倶楽部 「グランド ハイメディック 倶楽部」を運営しています。2026年6月5日より、提携先医療施設であるBASEGATE横浜関内クリニックが検診を行うグランド ハイメディック 倶楽部の「 ハイメディック 横浜ベイコース」において、AIによる 認知機能セルフチェックアプリ 「ONSEI Pro」を導入することを決定しました。

リゾートトラストとDeNAは、会員制事業の基盤と医療のノウハウと、AI・データ分析技術およびデジタル領域でのエンゲージメント構築力を融合させ、顧客の人生を豊かにする「ウェルビーイング」の実現を目指す包括的な提携を推進しています。 ウェルコンパスが開発した「検診データ経年閲覧システム」を既にグランドハイメディック倶楽部の一部コースで導入しています。 今回の「ONSEI Pro」の追加導入は、この提携の柱の一つであるメディカル・ヘルスケア領域におけるデジタル技術による顧客体験（CX）の革新を具現化するものです。

ハイメディックは、関東・中部・近畿エリアにて、計18施設のシニアレジデンスを運営しています。2025年11月には、予防医療の知見を生かし、医療・介護・ホスピタリティを融合させた新ブランド「ハイメディックレジデンス ザ・ガーデン」を始動しました。 科学的根拠に基づく認知症予防・進行予防への取り組みをはじめ、「運動・コミュニケーション・食事・睡眠」に着目した独自のケアモデル「ハイメディック・ケア」を実践しています。

日本テクトシステムズは、「～for peaceful aging～」をコーポレートメッセージに掲げ、すべての人が安心して齢を重ねられる環境、認知症の方も穏やかに過ごしてゆける社会を目指し、高齢者・認知症領域において事業を展開しています





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ハイメディック リゾートトラスト Dena AI 認知機能セルフチェックアプリ ONSEI Pro ウェルコンパス 検診データ経年閲覧システム グランドハイメディック倶楽部 会員制総合メディカル倶楽部 提携 包括的な提携

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NVIDIA、Foxconn、台湾の主要医療センターが連携し「Healthy Taiwan」構想にエージェント型 AI とフィジカル AI を展開NVIDIAのプレスリリース（2026年6月3日 11時19分）NVIDIA、Foxconn、台湾の主要医療センターが連携し「Healthy Taiwan」構想にエージェント型 AI とフィジカル AI を展開

Read more »

Veeva、医薬品開発における自律型 AI エージェントによる業務遂行を実現する、AI エージェント基盤および標準エージェント「 Falcon 」を発表Veeva Japan 株式会社のプレスリリース（2026年6月4日 09時00分）Veeva、医薬品開発における自律型 AI エージェントによる業務遂行を実現する、AI エージェント基盤および標準エージェント「 Falcon 」を発表

Read more »

Specific AI、シリコンバレー「Startup Grind」でグローバルB2B向けAIインフラ構想を発表。日本の大手企業で約300万ドルの損失回避実績もSPECIFIC AI LIMITEDのプレスリリース（2026年6月4日 12時36分）Specific AI、シリコンバレー「Startup Grind」でグローバルB2B向けAIインフラ構想を発表。日本の大手企業で約300万ドルの損失回避実績も

Read more »

東大松尾研・PKSHA・Anthropic、AIが雇用・産業・経済・教育に与える影響を可視化する「Japan AI Index」を構築へ東京大学 松尾・岩澤研究室のプレスリリース（2026年6月4日 12時36分）東大松尾研・PKSHA・Anthropic、AIが雇用・産業・経済・教育に与える影響を可視化する「Japan AI Index」を構築へ

Read more »

【転職×AI 実態調査】87％がAIの回答で選考辞退。採用プロセスに潜む”サイレント辞退”の課題株式会社LANYのプレスリリース（2026年6月4日 13時00分）【転職×AI 実態調査】87％がAIの回答で選考辞退。採用プロセスに潜む”サイレント辞退”の課題

Read more »

AI と IoT の最新動向を1日でキャッチアップ！SORACOM Discovery 2026 注目セッションと展示の見どころAI と IoT の最新動向を1日でキャッチアップ！SORACOM Discovery 2026 注目セッションと展示の見どころ

Read more »