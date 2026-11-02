ハイドイ・クルム、マンハッタンで25周年ハロウィンパーティー開催

著名なファッションデザイナー、ハイドイ・クルムがマンハッタンのレストランCathédraleで恒例のハロウィンパーティーを開催。25周年記念として豪華なコスチュームを披露し、ファンに感謝を伝えた。

ファッションデザイナーの ハイドイ・クルム は、ニューヨーク市の マンハッタン にあるレストラン「 Cathédrale 」で開催された恒例の ハロウィン パーティー において、記念すべき25周年イベントの華やかな一幕を披露した。

このイベントは毎年豪華な顔ぶれが集うことで知られており、今回は特に節目となる重要な回であった。クルムは、長年にわたるこの伝統を祝うため、特別な準備を整えて参加者を迎え入れた。

Also read 義ノ富士、地元・熊本での初の激励会に４００人 九州場所へ「地震で被災された方に元気を与えられるような相撲で優勝目指す」

25周年の意義とクルムの感想

ハイドイ・クルムは、今回のパーティーが彼女にとって25周年記念であると明かした。彼女は、自分自身でこの長期間の継続に驚きながらも、多大な興奮と喜びを感じていると語った。クルムは「今年は私のハロウィンパーティーの25周年なので、いつも以上にワクワクしています」と自身の感情を率直に表現した。この発言は、単なるイベントの進行だけでなく、彼女がこの伝統に対して持っている深い情熱を示すものである。

さらにクルムは、25年という歳月を経て、ハロウィンを祝う習慣と、それによって生み出される素晴らしいコスチュームの変身ぶりを振り返った。彼女は「もう25年経つなんて信じられますか？！ 25年間、ハロウィンを祝い、素晴らしいコスチュームの数々で大変身を遂げてきましたし、素敵な思い出がたくさんできました」と述べた。この言葉からは、過去25年間で彼女が積み重ねてきた思い出の重さと、パートナーシップの深さが伝わってくる。また、クルムは「パーティーがここまで大規模なものになるなんて、自分でも驚いています」と、イベントの規模拡大に対する率直な驚きも口にした。これは、彼女の個人的な関心事から、より大きな文化的イベントへと成長した過程を象徴している。

Advertisement

コスチュームへの情熱と参加者の役割

ハイドイ・クルムは、このパーティーの本質が、参加者が普段とは全く異なる誰か、あるいは何かになりきれる一夜であることにあると考えている。彼女は、自分自身とは全く違う姿に扮することが、このイベントのもっとも重要な要素であると強調した。クルムは「普段自分とは全く違う誰かや何かになれる一夜であってほしいですね」と、参加者に対する彼女の望みを述べた。これは、単なる服装の変更を超えた、精神的な解放や創造性の発揮を意味している。

クルムにとって、参加者が考えたコスチュームを見ることは、パーティーの最大の楽しみ之一である。彼女は「参加者が考えたコスチュームを見るのがとにかく好きで、みんなが全力投球してくれるのが何よりうれしいです！」と、参加者の努力と創造性に対する感謝を表明了。この姿勢は、主催者として参加者を尊重し、その表現を称えるという彼女のスタイルを反映している。クルムのこの関わり方は、単なる観客ではなく、参加者との一体的な体験を重視していることを示唆している。

大がかりなコスチュームの現実と負担

ハイドイ・クルムの発言が示すように、豪華なコスチュームは着用することと同様に、脱ぐことにおいても苦労を伴うことがある。クルムは、パーティーの終了時における参加者の実態について、「パーティーが終わるころには、たいてい着替えたくなっています」と明かした。これは、華やかな外表の裏にある物理的な不快感や疲労を指摘するものであり、イベントの裏側の現実を浮き彫りにするものである。

特に複雑なコスチュームの場合、準備時間だけでなく、着脱にかかる時間も無視できない。クルムは「なかには着るまでに本当に何時間もかかるコスチュームもあって、そういったものは脱ぐのも本当に大変なんです」と指摘した。この説明は、ファッションやコスチューム制作における技術的な難易度と、その維持管理の負担を具体的に示している。参加者は、外見の美しさと引き換えに、時間と労力という代償を支払っていることになる。

Advertisement

次のシーズンへの準備と継続的な情熱

ハイドイ・クルムにとって、ハロウィンは10月の終わりだけでなく、翌年に向けた継続的なプロセスである。彼女は、イベントの終了直後から、次の年の準備を始めている。クルムは「11月には、もう次の年のコスチュームについて考え始めています」と語り、その迅速な移行性を強調した。これは、彼女が単なる一時的なイベントではなく、長期的な創造的活動としてハロウィンを捉えていることを示している。

クルムは、アイデアの源泉を探し続ける重要性を説いた。彼女は「いつもアイデアのヒントになるものを探しているので、ハロウィンが終わっても、頭のなかではすでに次の仮装に取りかかっているんです」と述べた。この態度は、アーティストやクリエイターとしての彼女の姿勢を象徴しており、絶え間ないインスピレーションの追求が、25年という長期的な成功の基盤となっている。クルムは、この調子でハロウィンを全力で祝い続けることを約束しており、ファンからの期待は高い。彼女の情熱は、単なる習慣ではなく、アイデンティティの一部となっている。