ノーブルシックスタイルをオススメする人

ノーブルシックスタイルは、派手さより品のよさ、スポーティさより落ち着き、安さより満足感を重視する人にオススメされる。

ノーブルシックスタイル をオススメしたいのは、まず「 ムーヴ は便利だけど、生活感が出すぎるのはイヤ」という人だ。 現行 ムーヴ は後席両側スライドドアを採用し、日常の使いやすさを大きく高めた実用派である。

買い物、送迎、通勤、週末のちょい遠出までこなす万能選手だが、そのぶん道具っぽく見えるのは避けたい。 そんな人には、この上品仕様がかなりハマる。 次に、タントやスペーシアほど背の高い軽スーパーハイトワゴンまではいらないが、内装の質感にはこだわりたい人にも向く。 特にGにノーブルシックスタイルを組み合わせると、RSより価格を抑えながら見た目の満足感を高められる。

走りも含めて余裕を求めるならRSとの組み合わせがいい。 ターボの元気さに、落ち着いた内外装が加わることで、ちょっと上級な普段使い軽になる。 一方で、カスタム系の迫力や、ひと目で目立つ強い個性を求める人にはダンディスポーツスタイルのほうがわかりやすい。 ノーブルシックスタイルは、周囲にアピールするための仕様ではなく、自分が乗るたびに「ちょっといいな」と思える仕様だ。

つまり、オススメなのは、派手さより品のよさ、スポーティさより落ち着き、安さより満足感を重視する人。 家族で使うけれど、自分の好みもちゃんと反映したい。 軽自動車でも内外装に少しこだわりたい。 そんな人にとって、ノーブルシックスタイルはかなりいい落としどころだ。

現行ムーヴの実用性に、さりげない上質感をプラスする。 これこそ、毎日乗るクルマに効く「ちょうどいい贅沢」である





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