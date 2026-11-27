ノーフォーク島の通信技術者たちが、アメリカから調達した中古のNortel製公衆電話を島に設置し、OpenAIのAIを活用してサンタクロースとの無料通話サービスを提供しました。

で携帯電話網を運営する 通信技術 者のニック氏らが、中古の 公衆電話 機をアメリカから調達し、島に設置しました。 公衆電話 の設置から既存の通信網への接続、AIを活用した独自のサービスの実装までの一連の経緯を、ニック氏が自身のブログで公開しています。

オーストラリアの大手通信事業者であるTelstraは、国内の公衆電話からサンタクロースに無料で電話をかけられるクリスマスキャンペーンを数年前から実施しています。 ノーフォーク島で携帯電話網を運営するニック氏らも同様のサービスを提供したいと考えましたが、そもそも島には公衆電話が存在しなかったため、公衆電話機の調達から始めることになりました。 ニック氏らが選んだのは、カナダの通信機器メーカーであるNortelがかつて製造していた公衆電話機「Nortel Millennium」です。

Advertisement

蛍光表示管を採用したディスプレイや耐久性の高いキーパッドを備え、硬貨とカードによる決済に対応しています。 Nortelはすでに経営破綻しているため、ニック氏のチームのメンバーがアメリカで中古の電話機を入手しました。 その後、オーストラリアのシドニーまで空輸し、ノーフォーク島へ向かう知人に預けました。 電話機が重かったため、知人は飛行機の手荷物許容量をすべて電話機の運搬に使うことになったそうです。