ノートPC、タブレットPC、ファッションアイテムを持ち込むコンパクトな2-in-1 PC

容量は17L。スリムな見た目ながら、ノートPC、タブレット、書類、衣類、小物まで一日分の荷物を入れられるというPCを実現。PC収納部は15.6インチ / 16インチワイドに対応し、11インチタブレット用のクッションポケットも備える

容量は17Lです。 スリムな見た目ながら 、 ノートPC 、タブレット、書類、衣類、小物まで一日分の荷物を入れられるという。 PC収納部は15.6インチ / 16インチワイド対応で、 11インチタブレット用のクッションポケット も備える。

富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 タブレットPC 第7世代 Core m3 メモリ4GB SSD128GB Windows11 Office2019搭載 1920×1280 高精細液晶 LTE対応 無線LAN タッチペン付属 カメラ搭載 初期設定済み 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB) Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック) Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト





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