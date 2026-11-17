11月25日から阪急うめだ本店にて、韓国限定デザインの「THE NORTH FACE KOREA COLLECTION」ポップアップストアが開催。女性らしいシルエットのダウンやフリースなど全24型を展示販売。

The North Face （ノースフェイス）は、11月25日（水）から12月8日（火）まで、大阪市北区の 阪急うめだ本店 8階にあるショップ『 GREEN AGE （グリーンエイジ）』内、コトコトステージ81において 期間限定ポップアップ ストアを開催する。このイベントでは、韓国市場のみで展開されているライフスタイルライン「 THE NORTH FACE KOREA COLLECTION（ ザ・ノース・フェイス コリアコレクション ）」のアイテムが日本国内で直接購入できる貴重な機会となる。

韓国独自の感性と機能性を融合した24型アイテム

今回のポップアップストアでは、韓国ならではの美的感性と、防水性などの実用的なテクノロジーを両立させた全24型をラインアップする。日本国内の通常店舗では販売されていない限定アイテムを展示し、顧客は現地で質感やシルエットを実際に見て選べる点が特徴だ。特に、女性らしいシルエットにアレンジされたダウンジャケットやフリースなどのアパレル製品に加えて、バッグやイヤーマフなどのファッション小物も含まれている。冬のスタイリングに新たな表情を加えるため、シルエットや素材選びにこだわったデザインが採用されている。

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上品なディテールが際立つ限定ダウンジャケット3種

代表的な商品として、フェイクファー付きフードと上品な微光沢素材が特徴の「Glenx Down Jacket」が53,900円で販売される。身頃全体に施されたプリーツが女性らしいきれいなシルエットを演出し、軽やかな着心地と高い保温性を備えた上質な一着として提供される。また、1990年代の代表的モデル「ヌプシジャケット」をベースにした「WL Crak Nuptse Down Jacket」も53,900円で展開される。このアイテムは、切り替えの肩部分へスエード調素材をあしらっており、表地にはっ水加工を施すことでクラシカルなデザインと優れた機能を両立させている。

さらに、ヌプシジャケットにシャーリングディテールを取り入れた「Shirring Nuptse Down Jacket」は49,500円。ゆとりのあるフィット感と、裾のドローコードで調整できるふんわりとしたシルエットが魅力で、話題のモデルとして注目されている。これら3種類のダウンジャケットは、伝統的な機能性モデルを現代のファッションニーズに合わせて再構築したもので、韓国市場向けの独自解釈が反映されている。

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保温性とファッション性を併せ持つフリースと小物

アパレル製品では、ふっくらとした毛足とやわらかな肌触りが魅力の「Novelty Comfy Alpha Fleece Zip Up」が26,400円で販売される。首元を包む高めの襟と高い保温性を備えており、主役アウターとしてだけでなくミドルレイヤーとしても幅広く活躍する設計だ。小物では、程よい光沢感のある素材がアクセントになる「Gather Pack M PD」が16,500円。バックパックとショルダーバッグの2通りのスタイルで使用可能な2WAYバッグであり、コーディネートに合わせてアレンジが可能だ。

冬の防寒小物としては、クラシックなチェック柄が冬のスタイリングのワンポイントになる「WL Novelty Earmuff」が5,940円で提供される。乾きやすいポリエステルフリース素材を採用しており、防寒性と季節感のあるデザインを両立させたお出かけに最適なアイテムとして展開されている。これらの小物は、日本の気候条件においても実用的でありながら、韓国独自のトレンド感覚を取り入れている点に特徴がある。

持続可能な未来を共創するGREEN AGEの理念

このポップアップストアは、阪急うめだ本店 8階のショップ『GREEN AGE（グリーンエイジ）』内にて開催される。GREEN AGEは、自然と共に暮らすコミュニティを目指し、「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」というスローガンを掲げている。都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかに保つことを促進する取り組みの一環として位置づけられている。家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気にすることを目的としている。

The North Faceのこの取り組みは、単なる商品販売を超え、生活者やブランド、地域と持続可能で豊かな未来を共創していく姿勢を示している。11月25日から12月8日の限られた期間のみで、日本国内では体験できない韓国限定のファッション感覚と、ブランド本来の機能性を同時に追求できる機会を提供する。顧客は今回の期間限定ストアを通じて、冬のファッションにおける新しい選択肢を見出すことができるだろう。