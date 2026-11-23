多様な香りが次々と登場する今だからこそ、ファッションに合わせてフレグランスを選びたい。例えば、この秋の装いのムードをより際立たせる芳香でスタイルを仕上げるのはどうだろう。そこで、2026-27年秋冬から6つのトレンドをピックアップし、香りとの共演を提案していく。今回は、ノルディックなニットに似合う香りを紹介する。

。 脱ぎ着した時に立ち上がる濃厚な空気が、ぬくもりあるスタイルに存在感をあたえてくれる。 トム フォードは野生的なブラックレザーに、ラルチザン パフューマーは深いインクのニュアンスに、それぞれパチョリを利かせ、どこかアーシーに溶け合う芳香を描く。

威圧感のない“濃密スモーキー”は、あたたかくノスタルジックな一枚に深い奥行きをあたえてくれるだろう。 光を透過する深い赤のボトルから漂うのは、ポトリと落ちたインクのようなニュアンスと、赤唐辛子の葉が醸すスパイシーさ。 まろやかに広がるサンダルウッド、苔むしたオーラを放つパチョリやベチバーが肌と一体化。

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「ラマン」と題されたミステリアスな恋のふくらみを体現。100㎖ ¥33,880（ラルチザン パフューマー カスタマーサービス）記憶と静寂を内包する一瞬、“夕暮れ時”を、ムッシュが香りへ還元。 高尚なインセンスを入り口に、ドライなシダー、アーシーなパチョリを束ね、かすかにきらめくような透明感を抱えたスモーキーを見事に表現。

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肌に重ねた後はあたたかさが加わり、いつの間にか自分の肌に一体化していく。50㎖ ¥23,320（ザ・ギンザお客さま窓口）ダンディなレザーの風合いにサフランやカルダモンといったスパイスでエッジを加え、ジャスミンサンバックの気配とともにプリミティブな色気を描く一品。 時間の経過で感じるホワイトモスやキャニオンアンバーが心地よくも力強い。 どこか頼もしい自分を発見できる、スモーキーノートの定番。50㎖ ¥21,560（トム フォード ビューティ）モロッコ、マラケシュのホテル「セルマン・マラケシュ」。

砂漠の風、木製の扉を揺らす瞬間、馬のいる情景から香りをクリエイト。 硬くタフなレザー、あたたかなウッド、ミステリアスなアンバーが互いに支え合い、スパイシーなカルダモンをアクセントにしたウッディでスモーキーな調香に。100㎖ ¥28,600（さくら 東京オフィス）