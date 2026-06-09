ノルウェーシーフードで勝負飯を披露 ハーランド選手Challenge開催

ノルウェー産サーモンやサバを使った料理写真をハッシュタグと共に投稿すると当選確率アップ。環境に配慮した持続可能な養殖が特徴のノルウェーシーフードの魅力と共に、自由な発想のレシピを募集するキャンペーンを紹介。

ノルウェー産のシーフード、特に サーモン やサバを使用した独創的な料理写真を投稿するキャンペーンが開催されている。 参加者はハッシュタグ「#ハーランド 勝負飯 チャレンジ」を付けて画像を投稿することで、抽選の当選確率を高めることができる。

お刺身や焼き魚といった伝統的な調理法に留まらず、加熱調理したサーモンや洋風にアレンジしたサバなど、自由な発想によるレシピの投稿が求められている。 この挑戦は、自分にとって最高の料理を発見するきっかけとなるかもしれない。 そして、大切な瞬間に力を与えてくれる自分だけの「勝負飯」を、ハーランド選手に見せつけるのだ。 ノルウェーは現在、約150カ国にシーフードを輸出する世界第2位の水産物輸出国である。

毎日3,800万食ものノルウェーシーフードが世界中で消費されており、世界的に販売されるサーモンやサバの主な原産地の一つとして知られている。 ノルウェーのサーモンは、政府の認可を受けた養殖場で、海水環境の保全を考慮しながら持続可能性を重視して養殖されている。 同国は北ヨーロッパのスカンジナビア半島西岸に位置し、南北に細長い海岸線には1,700以上のフィヨルドが存在する。 氷河の水が大西洋に注ぎ込むことで、冷たく透明度が高く塩分の低い海水が形成され、魚にとって理想的な環境が生まれている。

この冷涼で清澄な海でゆっくりと成長した魚は、身が締まり、豊かな脂の乗りによって引き出される深い旨味を備えている。 高品質なシーフードを世界に供給し続けるため、ノルウェーでは長年受け継がれてきた経験に基づき、最新技術と専門知識を組み合わせながら、海洋環境と資源に配慮した持続可能な漁業と養殖業を推進している。 これらの取り組みは、自然の恵みを次世代に引き継ぐことを目的としている





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