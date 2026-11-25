スイスの製薬大手ノバルティス（Novartis）が、第3四半期決算を受けて通期のコア営業利益見通しを減益から増益へ引き上げた。後発薬に売上高を削られながらも、販売数量は14%伸びている。ところが2029年からは看板薬Cosentyxの特許切れが控え、評価会社の判定も「買い」と「割高」に割れたまま。経営陣が「底の年」と呼ぶ2026年の先で、新薬候補は特許の崖を埋め切れるのか。

の2つ。 政府機関や保険者が償還の可否を握る中で薬価への圧力は強まっており、スイス企業である同社にとってはスイスフラン高やドル安も報告利益を目減りさせる。 追い風もある。 高齢化と新興国での医療の普及を背景に、自己免疫疾患の治療市場は年6〜10%、米国で投資根拠とシナリオ分析：「底の年」を抜けた先で3剤が出番を待つ楽観的なシナリオ ：イアナルマブがシェーグレン病で承認を得て、より広い自己免疫疾患へ適応を広げれば、ピーク時の年間売上高は30億〜50億ドル（約4650億〜7750億円）に達する。

レミブルチニブも承認と普及が進めば40億ドル（約6200億円）超を見込め、利益率の拡大も続けば、売上高と利益は大きく伸びる。 このシナリオを確かめる唯一の先行指標は、イアナルマブがシェーグレン病で承認され、市場に浸透するかどうか。 ：2026年は経営陣の見通し通り1桁台前半の増収にとどまり、KisqaliやKesimptaの数量増が後発薬と価格の圧力を相殺する。2027年には新薬が利益成長を押し上げ、米調査会社アーガス（Argus）の予想ではコアEPSが10%増の10.05ドル（約1558円）に達する。

Also read エヌビディアが6日で手のひらを返し、フアンをCEOに戻した | Business Insider Japan

爆発力はなくとも着実な複利成長株として、配当込みでアーガスの目標株価170ドル（約2万6350円）までおよそ11%のリターンを描く。 ：主要薬の独占期間が次々に切れ、後発薬による侵食が加速する。 イアナルマブは競合にもまれ、多発性硬化症に対するレミブルチニブの有効性は一部アナリストの予想を下回った。 新薬がピーク売上高に届かなければ成長は止まり、研究開発費だけが残って利益率を圧迫する。

株価はモーニングスター（Morningstar）が示す公正価値の130ドル（約2万150円）か、それ以下へ向かう可能性がある。 現実的なシナリオを下支えするのは配当で、直近の5.7%増配により年間配当は1株3.70スイスフラン（約703円、1スイスフラン＝190円換算：以下同）、利回りは約3.0%になった。 財務の土台も厚い。9月30日時点の現金同等物は。 ムーディーズ（Moody's）はAa3、S&Pグローバル・レーティング（S&P Global Ratings）はAA-の投資適格格付けを付け、見通しはいずれも安定的だ。

Advertisement

も育ちつつある。 レミブルチニブはすでに慢性特発性じんましんの治療薬として販売されており、多発性硬化症への適応拡大で既存の資産を新たな収益源に変えようとしている。 経営陣は2026年を「底の年」と位置づけ、新製品の投入が進む2027年には成長が再び加速すると見込む。 第3四半期の調整後EPSは2.46ドル（約381円）で前年同期比9%増、市場予想を0.22ドル（約34円）上回った。

純売上高は恒常為替ベースで4%増の145億2000万ドル（約2兆2506億円）となり、こちらも予想を4億7300万ドル（約733億1500万円）上回っている。 で、14%伸びた。 後発薬で9%、価格で1%押し下げられても純増を保った。 コア営業利益は恒常為替ベースで10%増。

粗利益率の改善と生産性向上策が効き、コア営業利益率は前年同期から200bp（ベーシスポイント）拡大して41.6%に達した。 へ切り替え、純売上高を1桁台前半の増収とする見通しは据え置いた。 これが10月27日の株価2%上昇の主因となる。 利益率の拡大と見通しの引き上げがそろったことを、Mobyはコスト管理の効果と高付加価値製品へのシフトが進んでいる証しと見ている。

製品別では、慢性骨髄性白血病治療薬のScemblixが67%増の5億9300万ドル（約919億1500万円）と最も伸びた。 乳がん治療薬のKisqaliは37%増の18億2000万ドル（約2821億円）、多発性硬化症治療薬のKesimptaは22%増の14億8000万ドル（約2294億円）、自己免疫疾患治療薬のCosentyxは9%増の18億6000万ドル（約2883億円）。 Leqvioも63%増えた。 により売上高は38%減の11億7000万ドル（約1813億5000万円）に落ち込んだ。

Advertisement

年間売上高10億ドル（約1550億円）超のブロックバスターが全体の75%を占める構成は、主力薬の好調を映す一方で、少数の製品への依存も浮き彫りにしている。 アーガスは買い判断と目標株価170ドル（約2万6350円）を維持し、10月23日時点の水準から配当込みで11%のトータルリターンを見込む。2027年EPS予想の16倍という倍率は過去5年平均をやや上回るが、パイプラインの強さとブランドの勢いで正当化できるという立場だ。

対するモーニングスターは、公正価値を130ドル（約2万150円）とし、株価はその1.25倍にあるとして「割高」と判定する。2026年に120億ドル（約1兆8600億円）で買収を完了したアビディティ・バイオサイエンシズ（Avidity Biosciences）の主要候補デル・デシラン（del-desiran）は、9月に第3相試験で失敗した。 モーニングスターはこのデル・デシランとペラカルセン（pelacarsen）を評価から外し、デル・ブラックス（del-brax）の予想を半減させた上で、公正価値を引き下げている。 Mobyの見立ては両者の中間に位置する。

市場はパイプラインの成功と効率化による成長をかなり織り込んでおり、今年付けた52週高値の170.46ドル（約2万6421円）を踏まえれば、新たな好材料なしに目先の上値余地は限られる。 それでも