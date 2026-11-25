ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督は、クラブの基準不足を指摘し、英語が話せない選手への疑問を呈した。降格圏に近い状況を受け、新加入選手には高い基準での対応を求め、チェルシー戦前の会見で厳しい姿勢を示した。

ノッティンガム・フォレスト の オリヴァー・グラスナー 監督は、クラブに何年も在籍しながら英語を話せない選手がいることに疑問を呈し、就任当時の基準は十分に高くなかったと主張した。52歳のオーストリア人指揮官は、金曜日にホームで行われる チェルシー 戦を前に、オーナーのエヴァンジェロス・マリナキスと補強について協議。1月に最大5人の獲得を目指している。

金曜日にシティ・グラウンドでチェルシーを迎える一戦を前に、グラスナー監督は会見で厳しい言葉を口にした。 フォレストはプレミアリーグ開幕からの11試合でわずか2勝にとどまり、降格圏の一つ上にいる。

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「組織の安定は、基準を持つことから生まれる」と語り、「加わる者は全員、その基準を守ると約束する。 率直に言って、基準は十分に高くなかったと思う」と続けた。 グラスナー監督は、同じ基準が自身にも当てはまると強調した。

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「私がイングランドで監督をしたいなら、英語を話さなければならない。 イタリアで監督をしたいなら、イタリア語を話さなければならない。 そうでなければ、オリヴァー・グラスナー、お前が自分の方言で話したいなら、オーストリアの家にいればいい。 そこなら誰もが理解してくれるが、ほかでは通じない」 フォレストは昨季、ヨーロッパリーグで準決勝に進出した一方、降格は辛うじて免れた。

グラスナー監督は「今季が移行期になることは分かっていた。 そう言えるだろう。 高い目標を持ち続けながらも、解決すべき問題が多い」と語った。