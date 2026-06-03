ノックス、米Upwind Securityのクラウドネイティブセキュリティプラットフォームを国内独占販売開始

ノックス株式会社は、米Upwind Securityが開発したクラウドネイティブ環境向けセキュリティプラットフォーム「Upwind Security」の国内独占販売を2026年5月1日から開始。ランタイムデータとAI解析を活用し、実際に悪用されるリスクを優先特定するInside-Outアプローチを採用。

ノックス株式会社（本社：東京都）は、米国の サイバーセキュリティ 企業Upwind Security, Inc.が開発・提供する クラウドネイティブ 環境向け次世代セキュリティプラットフォーム「Upwind Security」の国内独占販売を2026年5月1日より開始したことを発表しました。

近年、生成AIの普及やクラウドネイティブ技術の進展により、企業のIT環境は急速に進化し、それに伴いサイバー攻撃の手口も高度化・複雑化しています。 従来のセキュリティ製品は静的な脆弱性評価や単一領域での検知に依存しており、実際に攻撃される可能性の高いリスクを見極めることが困難でした。 特に、クラウド環境では設定ミスや過剰な権限付与が原因で重大なインシデントに発展するケースが増えています。

こうした課題を背景に、欧米市場ではランタイム（実行時データ）を起点とした「Inside-Outアプローチ」によるセキュリティ手法が注目を集めています。 Upwind Securityはその代表的な存在として急成長しており、今回の国内販売開始により、日本市場においても本格的な導入が可能となりました。 Upwind Securityは、従来の外部から観測するOutside-Inモデルとは異なり、内部の実行状態（Runtime）から環境全体を可視化するInside-Outアプローチを採用しています。

これにより、実際の攻撃パスやリスクの優先順位を明確に把握できます。 例えば、コンテナやKubernetes環境において、実行中のプロセスやネットワーク通信をリアルタイムで分析し、潜在的な脅威を特定します。 また、AI技術（OpenAI、LangChainなど）の利用状況を検出し、それに伴うリスク分析も可能です。 このアプローチは、従来の脆弱性管理では難しかった「攻撃成立までの流れ」をグラフで表示し、優先度の高いリスクから対応できる点が大きな特長です。

日本市場においては、多くの企業がクラウドネイティブ技術の導入を進めていますが、セキュリティ体制の構築が追いついていないのが現状です。 特に、ランタイムセキュリティの分野は人材不足やノウハウ不足から後回しにされがちでした。 ノックス株式会社は、Upwind Securityの国内独占販売を通じて、日本企業に最新のクラウドセキュリティソリューションを提供し、実際に悪用されるリスクを優先的に特定・対策する支援を行います。 また、導入から運用までを一貫してサポートする体制を整え、顧客のセキュリティレベルの向上に貢献します。

今回の発表により、日本におけるクラウドネイティブ環境のセキュリティ強化が加速することが期待されます。 さらに、Upwind Securityは最新のAI技術を活用した脅威検知機能も備えています。 例えば、機械学習モデルを用いて異常な動作を自動的に検出し、ゼロデイ攻撃や未知のマルウェアにも対応可能です。 また、クラウドプロバイダーごとの設定ミスやコンプライアンス違反を継続的に監視し、レポートを生成します。

これにより、セキュリティチームの負担を軽減し、重要度の高いアラートに集中できる環境を提供します。 ノックス株式会社は、2026年5月1日からUpwind Securityの国内販売を開始し、初年度は大手企業を中心に50社への導入を目標としています。 将来的には、中堅・中小企業向けのパッケージプランも展開予定で、幅広い業種・規模の企業がセキュリティ強化を実現できるよう努めます





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

クラウドネイティブ ランタイムセキュリティ AI解析 リスク優先順位 Inside-Out

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

企業は何を守るべきか？ キヤノンMJが示す次世代セキュリティ戦略キヤノンMJが無料セキュリティイベント「Canon Security Days 2026」をハイブリッド開催。最新ソリューションや特別講演を通じて企業防衛の最前線を紹介する。

Read more »

企業は何を守るべきか？ キヤノンMJが示す次世代セキュリティ戦略キヤノンMJが無料セキュリティイベント「Canon Security Days 2026」をハイブリッド開催。最新ソリューションや特別講演を通じて企業防衛の最前線を紹介する。

Read more »

Akamai、2026 年 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice の Network Security Microsegmentation 部門に選出Akamai、2026 年 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice の Network Security Microsegmentation 部門に選出 アカマイ・テクノロジーズ合同会社のプレスリリース

Read more »

高千穂交易、「Security Days Spring 2026」に出展高千穂交易、「Security Days Spring 2026」に出展 高千穂交易株式会社のプレスリリース

Read more »

高千穂交易、「Security Days Spring 2026」に出展高千穂交易、「Security Days Spring 2026」に出展

Read more »

AI Security、「Security for AI推進事業部 部長」に河太優治が就任AI Security、「Security for AI推進事業部 部長」に河太優治が就任 AIセキュリティ合同会社のプレスリリース

Read more »