日本でも活躍したプロレスラーのブロンソン・リードさん（本名ジャーメイン・ヘイリー）が合併症で亡くなったことがわかっ

WWEは「WWEファンにはブロンソン・リードとして知られるジャーメイン・ヘイリーが本日、亡くなったことを悲しみをもってお知らせします」とリードさんが亡くなったことを発表した。

さらに公式SNSでは「ブロンソン・リードとしても知られるジャーメイン・ヘイリーが、合併症により本日、38歳で亡くなったことを、深い悲しみとともにお知らせする。 ジャーメインはWWEで圧倒的な存在感を放っていたが、それ以上に、素晴らしい人間であり、家族を大切にする人であり、仲間から愛される同僚だった。 妊娠中の妻ペイジと娘をはじめとするジャーメインのご家族全員、そしてすべてのご友人、同僚、ファンの皆様に心を寄せ、心より哀悼の意を表する」と声明文を投稿した。

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米プロレス専門メディアによると、今月7日にサウジアラビアで開催された「クラウン・ジュエル」で、オバ・フェミにステージ上からテーブルに叩きつけられ、複数の肋骨骨折や腎臓裂傷の重傷を負ったという。 現地で手術を受けた後、自宅に戻って療養していた。 負傷と死去の因果関係については明らかにされていない。 ファンからは「気持ちが追いつかない…」「嘘だろ…」「胸が締め付けられる思い」「これから全盛期を迎えるタイミングだったのに…」「頭が真っ白になった」「なんという悲劇」「もっと見たかったよ…」「本当に残念でならない」などの声があがった。