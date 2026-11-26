アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は、サウジ・プロリーグ第13節として土曜日にダンマームで行われるアル・イテファク戦に向け、ポルトガル人MFルベン・ネヴェスの不在への対応策の準備に着手した。同選手は警告の累積による出場停止で、この一戦を欠場することが確定している。

アル・ヒラル を率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は、サウジ・プロリーグ第13節として土曜日にダンマームで行われる アル・イテファク 戦に向け、ポルトガル人MF ルベン・ネヴェス の不在への対応策の準備に着手した。

同選手は警告の累積による出場停止で、この一戦を欠場することが確定している。 『アル・リヤディーヤ』紙によると、インザーギ監督とコーチングスタッフはネヴェスの穴を埋めるための選択肢を検討しており、木曜日に予定されているトレーニングで代替プランの骨格を固め始める見込みだ。 ネヴェスはシーズン開幕からチームの戦術において極めて重要な役割を担ってきた。 ネヴェスの欠場はアル・ヒラルにとって戦術面での大きな課題となる。

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中盤の要としてライン間をつなぎ、試合のリズムをコントロールする能力に加え、攻撃面での貢献も大きく、今季のチームで最も際立った存在の一人となっているからである。29歳のネヴェスは、今季のサウジ・プロリーグでアル・ヒラルの試合を一度も欠場していない。 これまでの12試合すべてに出場し、5ゴール4アシストを記録しており、守備と攻撃の両面で存在感を示している。 今回の出場停止は、同選手が4枚目の警告を受けたことによるものだ。