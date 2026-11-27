ギャリー・ネヴィル氏は、ハーランドが18カ月以内にマンチェスター・シティからレアル・マドリーへ移籍し、ヴィニシウスの退団とエンバペの左ウイングへの配置転換につながると予想した。

で語った51歳の同氏は、 マンチェスター・シティ のストライカーが今後1年半以内にエティハド・スタジアムを離れ、スペインの首都へ向かうと確信を示した。 この大型移籍は、早ければ今季終了時にも実現する可能性があるという。

ネヴィル氏はハーランドのスペイン移籍を予想するだけでなく、キリアン・エンバペとともにレアル・マドリーの前線でどう起用されるかも具体的に描いた。 重要なのは、マンチェスター・シティのスターが加入すれば、ヴィニシウス・ジュニオールがクラブを去ると考えている点だ。

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「アーリング・ハーランドは遅くとも18カ月以内にレアル・マドリーの選手になると、私は完全に確信している。 今季終了時かもしれない」とネヴィル氏は断言した。