ギャレス・ネヴィル氏がマンチェスター・ユナイテッドの守備不備を激しく非難。デ・リフトのミスやレニー・ヨロの退場など、チームの危機的状況とポチェッティーノ監督の責任を指摘する。

元イングランド代表DFの ギャレス・ネヴィル 氏が、 マンチェスター・ユナイテッド の守備陣の崩壊を「過去54年間で最悪の時期」と断罪した。この猛烈な批判の背景には、 オランダ代表 DFのナタン・アカ・ デ・リフト による重大な判断ミスと、その結果招いた レニー・ヨロ の退場という劇的な展開があった。

ネヴィル氏は、デ・リフトのプレーが守備組織を「めちゃくちゃ」にしたと指摘し、選手間の連携の欠如を鋭く鋭く批判した。特に、センターバックとしてプレーした経験があったにもかかわらず、周囲の状況を全く把握できていない様子に、強い違和感を示している。

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デ・リフトの判断ミスとヨロ退場の連鎖

試合の決定的な瞬間は、デ・リフトの守備における見当違いの判断から始まったとネヴィル氏は説明する。彼は、自身の信じられない光景を目撃し、ヨロがその位置にいないことに混乱していたのだろうと推測した。デ・リフトの振る舞いは、4人のDFそれぞれが自分自身のことしか考えておらず、恐怖心に囚われている姿を示していた。

この混乱の中で、レニー・ヨロは相手選手と接触してしまった。ネヴィル氏はこれを「不用意な行為」と切り捨て、これ以上状況が悪化する余地はないほど悲観的な状態だったと述べている。結果としてユナイテッドは、ドミニク・ソボスライのFKから先制点を許し、以降は勝ち目のない試合を強いられることになった。

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ネヴィル氏の過激なコメントと監督への疑念

ネヴィル氏は、ベンチに控える他の選手たちの選択肢もまた、素晴らしいとは言えないと付け加えた。しかし、何より彼を絶望させたのは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がデ・リフトを先発に起用した決定そのものだと強調した。監督の選択が良いものではなかったことは理解できるが、この特定の選手選定は到底理解できないと断言している。

元選手自身の経験談も交えながら、ネヴィル氏は戦列を離れた経験がある選手が、再び本番で調子を取り戻すことの難しさを語った。センターバックというポジションでは、まず周囲の状況を再確認しなければならないのに、デ・リフトはその基本的な姿勢を欠いていたと分析した。彼自身が出場したことに対し、非常に驚きを抱いたと明かしている。

欧州最悪の守備と残留争いの現実

この一連の失態を受け、ネヴィル氏はこれまでに観戦した中で最もひどいマンチェスター・ユナイテッドの試合だったと評した。彼によれば、これは同クラブにとって「過去54年間で最悪の時期」に他ならないという。チームは欧州において最も守備力が低い存在となり、リーグ戦でも下から2番目の順位に沈んでいる。

ネヴィル氏は、これほどひどいスタートを切ったクラブは過去に存在しないと語り、現在の状況の異常性を強調した。新任監督のポチェッティーノでさえ、チームが残留争いの渦中にあることを認めており、選手たちのパフォーマンスに対する信頼は完全に失われている様子がうかがえる。今後、守備陣の立て直しと精神的な回復が、クラブの存続をかけた最大の課題となる。