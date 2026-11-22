マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ギャリー・ネヴィルがリヴァプール戦の0-4敗戦後に酷評。357日ぶりにプレミアリーグで先発したマタイス・デ・リフトの起用が理解できず、これほど悪いユナイテッドは見たことがないとSky Sportsで語った。

印象の良くなかったDFの一人がデ・リフトだ。 オランダ代表のデ・リフトは判断を誤り、それがレニー・ヨロのレッドカードにつながった。 ユナイテッドは、その後のドミニク・ソボスライのフリーキックから先制を許し、以降も勝ち目のない試合を戦った。

「デ・リフトは台無しにしてしまった。 彼は信じられない様子だったが、センターバックを務めた経験はある。 ヨロがそこにいないことを信じられなかったんだ。 そしてヨロが接触する。

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あれはまずい。 正直、これ以上悪くなりようがない。4人のDFは自分の仕事しか考えていない。 怖がっているんだ」「ベンチの選択肢も素晴らしいわけではないのかもしれない。 だが、本当に絶望的で、見ていて疲れる。

マウリシオ・ポチェッティーノの選択肢が良くないのは分かるが、デ・リフトを選んだことは理解できなかった」「彼がコモでプレーする姿を見ただろう。 あそこではあちこち走り回っていた。 何が起きているのか分かっていないかのようだった。 私も32歳で復帰したときに同じことを経験した。

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ただ、もちろん彼にも経験はある」「彼が出場したことにはとても驚いたが、ほかの選手たちも決して良いプレーをしていない」とネヴィル。 自身が見てきた中で、これほど悪いマンチェスター・ユナイテッドはないという。

「これはマンチェスター・ユナイテッドが54年間で経験した最悪の時期だ」 「それは事実だ。 欧州で最も守備が悪いチームで、リーグでは下から2番目……。 これほど悪いスタートを切ったことはない」とネヴィルは語った。 就任間もないポチェッティーノ監督も、チームが残留争いの渦中にあると認めている。