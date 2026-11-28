８月にネパールで発生した大規模土石流を受け、インドが復興やインフラ、エネルギー分野を対象に総額１６億２０００万ドルの支援策を発表した。シャハ首相率いる新政権にとって大きな試練となる災害復旧において、インドは中国との影響力争いでの巻き返しを狙う。ネパールは両国に挟まれる立場であり、インドの支援は南アジアの小国が開発援助に依存し続けている現状を示している。

Gopal Sharma Saurabh Sharma - ８月に大規模 土石流 に見舞われた ネパール に対し、隣国の インド が迅速な支援の動きを見せている。 主に１０代後半から２０代のＺ世代の支持を受けた ネパール のシャハ首相が率いる新政権は発足以来最大の試練に直面しており、 インド は支援をてことして、 ネパール での中国との影響力争いで巻き返しを狙う。

インドとネパールの関係は、国境紛争や２０１５年の物流停止を巡る反発などを背景に、この１０年間で悪化してきた。 ネパールでは、物流停止はインド政府によるものだとの見方が一般的だが、インド側は関与を否定している。 内陸国のネパールはヒマラヤ山脈に位置し、アジアの大国である中国とインドに挟まれている。 両国は数十年にわたり、貧困国ネパールでの影響力を競ってきた。

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中国の経済成長により、ネパールは両隣国との関係で選択肢が広がった。 このため、地理的な近さや経済的な結び付き、インドとネパールではともにヒンズー教徒が多数を占めるという文化的な共通点が、自国の優位性を維持するとのインドの長年の前提が揺らいでいる。 インド政府は２３日、シャハ氏にとって３月の首相就任後初めてとなるインド訪問に合わせ、復興やインフラ、エネルギー分野を対象に、無償資金協力と融資からなる総額１６億２０００万ドルの支援策を発表した。 ネパールは、被災したインフラの復旧・再建におよそ５０億ドルが必要とされる。