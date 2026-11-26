世界最大級のファストファッションブランド「SHEIN（シーイン）」は、米連邦取引委員会（FTC）との和解で1億ドル（約160億円）を支払うことに合意した。

FTC はさらに、サプライチェーンをめぐる説明に問題があり、衣料品に使った綿花の産地について事実と異なる情報を示していたと主張する。 配送状況を十分に知らせず、荷物の到着が遅れたり、届かなかったりした顧客に十分なサポートを提供しなかったとも指摘している。

SHEINはこの10年で、新商品を次々と投入する「ウルトラファストファッション」ブランドに急成長した。 その成長を大きく後押ししたのが、SHEINから提供された服を試着する動画をSNSに投稿したインフルエンサーたちだ。 SHEINに批判が向けられるのは今回が初めてではない。 これまでにも、労働者の権利を侵害したとの疑いが数多く指摘されてきた。2023年の温室効果ガス排出量についても、ファストファッション業界で最多だったと報じられている。

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によると、SHEINの2023年の温室効果ガス排出量は二酸化炭素（CO2）換算で約1670万トンだった。 これは石炭火力発電所4カ所の年間排出量の合計を上回る。 同社はその後、労働者の待遇改善と温室効果ガスの排出削減を約束したが、依然として厳しい目が向けられている。 和解案では、1億ドルは被害を受けた消費者の補償に充てられる。