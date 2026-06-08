ネットマーブル、Anime Expo 2026への出展を決定

ネットマーブルは、新作ローグライトアクションRPG『俺だけレベルアップな件：KARMA』において、「Anime Expo 2026」への出展を決定したことを発表いたします。『俺だけレベルアップな件：KARMA- Expanding Universe』と題したパネルセッションは、7月4日10:30～11:20（PDT）に米国ロサンゼルスのJW Marriott Diamond Ballroomにて開催いたします。

ネットマーブル は、新作ローグライトアクションRPG『 俺だけレベルアップな件：KARMA 』において、「 Anime Expo 2026 」への出展を決定したことを発表いたします。 『 俺だけレベルアップな件：KARMA - Expanding Universe』と題した パネルセッション は、7月4日10:30～11:20（PDT）に米国ロサンゼルスのJW Marriott Diamond Ballroomにて開催いたします。

本セッションには、「水篠旬」の英語版ボイスを担当する声優のAleks Le氏に加え、開発チームも登壇し、『俺だけレベルアップな件：KARMA』の世界観や開発秘話をご紹介いたします。 また、当日はサプライズゲストの出演も予定しております。 会場では、2025年のG-STARでの初公開以降、新たにアップデートされたゲームプレイ映像や新キャラクター情報を初公開いたします。 さらに、Aleks Le氏によるスペシャル朗読企画や来場者向けプレゼント企画など、ユーザーの皆さまに向けたさまざまなプログラムも実施いたします。

『俺だけレベルアップな件：KARMA』は、原作では描かれなかった27年にわたる「君主戦争」をテーマにしたオリジナルストーリーで、世界中のユーザーから大きな注目を集めています。 本パネルでは、「水篠旬」が次元の狭間へ足を踏み入れた後に出会う新たな人物や出来事についても紹介し、本作ならではの拡張された世界観をより深くお届けいたします。 『俺だけレベルアップな件：KARMA』は、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」をモチーフにした完全オリジナルの物語が描かれます。

本作は、原作では描かれていない「次元の狭間」を舞台に、そこでは主人公の「水篠旬」が27年にわたる「君主戦争」を戦い抜いていきます。

「水篠旬」の記憶を通じて「輪廻の杯」を完成させていく物語は、シネマティックな演出と緊張感あふれるストーリーテリングを取り入れ、没入感をより高めています。 本作はアイソメトリック視点のハック＆スラッシュ戦闘を採用し、手応えのあるアクションと、スキルレベルやステータスを強化できる「加護のシステム」など成長要素に富んだメカニズムが特徴です。

プレイヤーは、「アイアン」や「イグリット」といったおなじみの影を召喚し、原作の戦闘スタイルを再現したコンボスキルを繰り出すことが可能です。2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。 ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています





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