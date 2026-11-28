ネクソンは『メイプルストーリー』の大型アップデート「OVERDRIVE」を12月9日に配信すると発表した。新職業「レテ」の実装に加え、育成支援の充実やボス戦・日課の時短など大規模なシステム改編が行われる。また、新ボスや各社とのコラボレーションも発表された。

ネクソン は11月27日、生放送番組「WINTER SHOWCASE 2026 ‘ OVERDRIVE’」にて、基本プレイ無料MMORPG『 メイプルストーリー 』の大型アップデート「 OVERDRIVE 」を12月9日に配信すると発表した。

本アップデートでは、新職業「レテ」の実装をはじめ、既存キャラでも参加できる新仕様を加えた育成支援、ボス戦や日課の「時短」を含む大規模なシステム改編が行われる。 さらに新ボス「ベローナ」の登場や、『ブルーアーカイブ』とのコラボ決定も明かされた。 『メイプルストーリー』は、PC向けの横スクロール2DアクションMMORPGだ。2003年の日本向け正式サービス開始から20年以上の長きにわたって根強い人気を誇り、老舗ながら“現役”のMMOとしてアップデートを継続。

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最近でも、派生作品の盛況や世界的な人気の広がりもあり、フランチャイズ全体ではグローバルで過去最高益（2026年第3四半期）を記録するなどの盛り上がりも見せている。 膨大なコンテンツをさらに拡充しつつ、大型アップデートの節目では新規・復帰勢向けの施策も手厚くおこなわれている。 本アップデートの目玉のひとつとなるのが、12月9日に実装される新職業「レテ」（CV：悠木碧/松田悠里）だ。 レテは、かつてマステリアを支配していた魔族の召喚師。