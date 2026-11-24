株式会社ネクソンの連結子会社であるNEOPLEとテンセントは、中国・成都で開催されたイベントにおいて、初期プレイ感覚を再現する『Dungeon&Fighter Classic』と1対1対戦格闘ゲーム『Codename: Fight』の発表を行いました。また、『アラド戦記モバイル』およびPC版の大型アップデートも実施されます。

オンライン ゲーム の制作及び運用を行う株式会社 ネクソン （本社：東京都港区、代表取締役社長：李政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン ）は、連結子会社であり『 アラド戦記 』の開発を手掛ける NEOPLE INC.（本社：韓国、済州特別自治道済州市、CEO：ユン・ミョンジン、以下ネオプル）と テンセント が、先週中国・成都で開催された「Dungeon&Fighter Carnival」にて、『Dungeon&Fighter Classic』及び『Codename: Fight』をプレイヤーコミュニティに向けて発表したことをお知らせいたします。

『Dungeon&Fighter Classic』は、初期『アラド戦記』のプレイ感覚を再現した体験です。 開発はネオプル、中国でのパブリッシングはテンセントが手掛けます。 初回テストを2026年12月上旬に実施し、正式リリースは2027年を予定しています。 『Codename: Fight』は、ネオプルからの正式なライセンスのもと、アラド戦記IPを基にテンセントが開発するオンライン対戦格闘ゲームです。

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プレイヤーは『アラド戦記』でおなじみの職業やスキルを1対1の対戦に持ち込み、各プレイヤーの判断と操作が勝敗を分けます。 中国でのリリース時期は後日発表予定です。 また、ネオプルとテンセントは、『アラド戦記モバイル』の大型アップデートを11月25日に、PC版『アラド戦記』のアップデートを11月26日実施することも発表しました。 PC版アップデートでは、「決闘場 」の中国向け新シーズンが開始予定です。