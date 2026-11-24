ネクソン傘下Embark Studiosは、チームシューター『THE FINALS』のグローバルeスポーツ大会「The Grand Major 2026」を2026年11月27日からスウェーデンで開催すると発表した。

株式会社 ネクソン は、連結子会社である Embark Studios ABが運営するオンラインゲーム『 THE FINALS 』において、2026年11月27日より世界規模の公式eスポーツ大会「 The Grand Major 2026 」を開催すると発表した。同社は本社を東京都港区に置き、代表取締役社長に李政憲氏を迎え、東証市場でコード3659として上場している。

ストックホルム開催の決定と大会概要

「The Grand Major 2026」は『THE FINALS』における公式eスポーツ大会であり、世界最大のゲーミングフェスティバル「DreamHack Stockholm」の主要イベントとして位置づけられる。本大会はスウェーデン王国ストックホルム市において、2026年11月27日の金曜日を開始日とし、11月29日の日曜日までの3日間実施される予定である。

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この大会は、APAC（アジア太平洋地域）、AMERICAS（北米・南米地域）、EMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ地域）の3つの地域で展開されたオンラインシリーズの集大成となる。各地域の選抜チームが頂点を決めるため、国際的な注目を集める大会となる見通しだ。

Embark Studiosの運営戦略と体制

大会を企画・実行するのは、スウェーデン王国ストックホルム市に拠点を構えるEmbark Studios ABである。同社のCEOにはパトリック・ソダーランド氏が就任しており、グローバル展開におけるゲームコンテンツの最適化と競技環境の整備を担っている。

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Embark Studios ABはネクソンの連結子会社として位置づけられ、チームシューター жанрでのタイトル配信において専門的なリソースを投入している。『THE FINALS』のタイトルおよびロゴはEmbark Studios ABの商標であり、同社が著作権管理を行っている。

開催地のDreamHack Stockholmの意義

大会会場となるDreamHack Stockholmは、世界最大級のゲーミングフェスティバルとして知られる。スウェーデンのストックホルムで行われるこのイベントは、単なる競技大会を超え、ゲーム文化の一大イベントとして世界的に認知されている。

この場所で開催されることで、選手だけでなく観客にとっても体験の質が向上する。2026年11月27日から29日にかけて行われるこのイベントは、グローバルeスポーツシーンにおける重要なマイルストーンとなる可能性がある。

法的権利と知的財産の管理状況

株式会社ネクソンおよびNXC Corporationは、『THE FINALS』および関連ブランドの商標権を保有している。また、ゲームエンジンであるUnreal Engineやそのロゴに関する知的財産権は、米国特許商標庁およびその他の地域でEpic Games, Inc.に帰属する。

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他のすべての商標および商号は、それぞれの所有者の財産であり、Embark Studios ABおよび株式会社ネクソンはこれら第三方の権利を尊重して運営を行っている。著作権表示には「THE FINALS（C）2022 Embark Studios AB」と明記され、法的保护の枠組みが整っている。

今後の展開とグローバル市場への影響

2026年11月の開催に向けて、各地域からの出場権争いが激化している可能性がある。APAC、AMERICAS、EMEAの各地区で予選またはランキング戦が行われ、上位チームがストックホルムへの切手を手に入れる仕組みとなっている。

株式会社ネクソンはこの大会を通じて、アジア太平洋地域を含むグローバル市場でのユーザー基盤をさらに拡大させる意向だ。eスポーツ分野での投資は、長期的なゲームライフサイクルの延伸にも寄与すると見られている。