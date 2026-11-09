ネクソン『メイプルストーリー』冬アップデート「OVERDRIVE」生放送配信

株式会社ネクソンは11月27日、『メイプルストーリー』大型アップデート「OVERDRIVE」の情報公開イベントを開催します。東京・関西での上映会概要と最新ゲーム内容について詳述します。

株式会社 ネクソン は、2026年11月27日（金）20：00より、PC向けオンラインMMORPG『 メイプルストーリー 』の冬の大型アップデート「 OVERDRIVE 」に関する最新情報を配信する公式生放送「 WINTER SHOWCASE 2026 ' OVERDRIVE'」を実施します。このイベントは、同ゲームのプレイヤーコミュニティ向けに特別に企画されたもので、アップデートの核心となる新機能やコンテンツの詳細を直接玩家に届ける重要な機会となります。

冬アップデート「OVERDRIVE」の公式情報公開

株式会社ネクソンが主催する今回の生放送では、来たる冬の大型アップデート「OVERDRIVE」で実装予定の具体的なゲーム内容やシステム変更について明かされます。長年親しまれている『メイプルストーリー』において、このアップデートはプレイヤーの体験を深化させるための重要な展開であり、ファンからの注目度は非常に高い状態です。配信時間は2026年11月27日の夜8時から開始され、リアルタイムでの視聴を通じて、最新のゲームバランスや新規キャラクター、ストーリー展開に関する情報が提供される予定です。

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東京・関西での特別上映会と来場特典

株式会社ネクソンは、生放送に先駆けて約800名の『メイプルストーリー』プレイヤーを招いた特別上映会を東京と関西で開催しました。このイベントでは、開演前からフォトスポットが設置され、来場したプレイヤー同士が交流を楽しめる環境が整えられていました。会場には本上映会限定の「シネマチケット（チケットケース付き）」、「アートカード」、「ステッカー」などの来場特典が配布され、熱狂的なファンたちの期待を高める演出が行われました。特に東京会場では、日本『メイプルストーリー』ディレクターのイ・ギョンジュン氏から挨拶があり、イベントへの熱意が伝えられました。

日本語吹き替え版映画上映と没入感の提供

東京会場のメインイベントでは、本イベント向けに新たに制作された日本語吹き替え版の映像が、映画館の大スクリーンと迫力ある音響を用いて上映されました。原作の世界観を活かした没入感のあるストーリー展開と、ハイクオリティな戦闘シーンの演出は、来場者から大きな好評を得ました。この上映会は、単なる情報伝達にとどまらず、『メイプルストーリー』の物語世界を視覚的・聴覚的に体験できる貴重な機会として企画され、プレイヤーたちの感情に深く訴えかける内容となりました。株式会社ネクソンは、このように多角的なアプローチを通じて、ゲームのIP価値を高め、コミュニティとの絆を強化する取り組みを続けています。

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株式会社ネクソンの企業背景と成長戦略

株式会社ネクソンは1994年に創業し、東京都港区に本社を置くオンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける企業です。代表取締役社長は李 政憲（イ・ジョンホン）氏が務めており、東証3659番に上場しています。同社は2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されるなど、日本のゲーム業界における重要な地位を確立しています。現在、『メイプルストーリー』や『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームタイトルを、190を超える国と地域でPC、コンソール、モバイル向けに提供しています。

IP成長戦略と今後の展開への影響

株式会社ネクソンは2024年、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長と、自社のIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成される「IP成長戦略」を策定しました。今回の「OVERDRIVE」アップデートおよび関連イベントは、この戦略の下で行われた具体的な施策の一つであり、『メイプルストーリー』という既存の強力なIPをさらに深化させる試みです。プレイヤーに対するエンゲージメントの向上と、新規ユーザーの獲得を両立させることで、同社は長期的な安定成長を目指しています。今後も同社のIPを活用した新たなプロジェクトや、コミュニティとのさらなる緊密化に向けた動きが期待されます。