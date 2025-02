ネクソン、『The First Descendant』シーズンアップデートポリシー変更を発表！

ネクソンは2月11日、『The First Descendant』の最新アップデート情報をおくる番組を放送しました。番組では、シーズンアップデートのポリシー変更、今後のスケジュールなどについて詳しく発表されました。従来の3か月ごとのシーズンアップデートから、毎月アップデートを配信する方式に変更されました。

ネクソン は2月11日、『The First Descendant』の最新 アップデート情報 をおくる番組を放送しました。この番組では、 シーズンアップデート のポリシー変更、今後のスケジュールなどについて詳しく発表されました。本作は、PC(Steam)/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに基本プレイ無料でお届けされており、TPSとアクションRPGを融合させた爽快なシューターです。最大4人でのオンライン協力プレイに対応しており、プレイヤーは「継承者」と呼ばれるキャラクターから選択し、舞台となる「イングリス大陸」を侵略する敵から人類を守る任務に挑戦します。継承者は多種多様な武器とスキルを使いこなせ、また装備の強化要素も用意されています。今回の番組には、『The First

Descendant』のエグゼクティブ・プロデューサーのイ・ボムジュン氏と、ディレクターのチュ・ミンソク氏が公開出演。まず、本作のシーズンアップデートポリシーが変更されたことが発表されました。これまで3か月ごとにシーズンアップデートを実施していましたが、提供されるコンテンツの量や質に課題を感じていたとのこと。そこで、次回シーズンアップデートを先送りし、代わりに毎月アップデートを配信する方式に変更されました。これに伴い、当初来月3月に開幕予定だったシーズン3は、今夏へと延期。本作の1周年記念イベントやコラボレーションなどを含む、大規模なアップデートになる見込みです。その間は、3月には「シーズン2 エピソード2」のアップデートが実施されます。従来のシーズンアップデートと遜色ないボリュームを提供するとのことです。シーズン2 エピソード2は「Beyond the Void」というサブタイトルを付けられ、3月以降も毎月アップデートが配信されます。番組では5月までのアップデート内容が紹介されました。3月のアップデートでは、新たなストーリーが導入されるほか、新規継承者のSerenaや新規モンスターなども登場します。また、フォトモードやアルティメット伝承などの新機能の実装、各機能の改善も行われます。そして4月および5月のアップデートでは、パーティーファインダーやアルケーチューニングといった新システムなどが実装予定。なお、バトルパスはシーズン2 エピソード2用に更新されます。詳細は番組を、または上記に掲載したキャプチャをご覧ください。また、日本時間2月13日午後4時にHotfix 1.2.7が配信される予定で、番組ではその内容も紹介されました。アルティメット武器の改修やヴォイド侵食浄化の改善、レア武器のバランス調整、ショップへの新アイテムの追加、バグ修正などが計画されています。さらに、温泉をテーマにした「オアシスパーティー」スキンやバレンタインスキンが登場する予定とのことです。海外時間2月20日にはHotfix 1.2.8が配信予定で、外装部品やモジュールのバランス調整などが実施される予定です





