ネオス株式会社が参画する診療行為自動認識記録システムの研究成果を第30回日本医療情報学会春季学術大会にて発表

内閣府のSIP第3期の一環として、ネオス、最中屋、京都大学らが共同開発した診療行為の自動認識・記録システムについて、2026年6月の日本医療情報学会シンポジウムにて詳細を公開します。

テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）が深く参画している 診療行為自動認識 記録システムに関する研究プロジェクトの進捗と成果が、2026年6月11日から13日にかけて栃木県宇都宮市で開催される第30回 日本医療情報学会 春季学術大会（シンポジウム2026宇都宮）のランチョンセミナーにおいて広く紹介されることとなりました。

本取り組みは、現代の医療現場が直面している深刻な課題である医療従事者の業務負荷軽減と、記録業務の精度向上を目的とした極めて革新的な試みです。 特に看護師をはじめとする医療スタッフにとって、日々の診療行為を正確に記録することは患者の安全管理において不可欠である一方、その記録作業自体が膨大な時間と精神的負荷を強いる要因となっており、現場の疲弊を招く大きな要因となってきました。

このような背景から、人間が手入力で行っていた記録をテクノロジーによって自動化し、本来の看護や診療に集中できる環境を構築することが急務となっていました。 この研究の枠組みは、2024年6月より内閣府が強力に推進している戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期という、国家レベルの戦略的な枠組みの中で開始されました。

ネオスは、株式会社最中屋（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：結城 崇、以下 最中屋）と共同で、京都大学医学部附属病院およびその他の主要な医療系ベンダーと密接な連携体制を構築し、診療行為自動認識記録システムの開発および検証に取り組んできました。 このプロジェクトの核心は、単一のセンサーに頼るのではなく、複数の異なる特性を持つセンサーを層のように重ね合わせることで、複雑な診療行為を高い精度で識別するミルフィーユ構造的なアプローチにあります。

これにより、これまで困難であった微細な動作や、文脈に依存する医療行為の自動認識が可能となり、リアルタイムでの記録生成という高度な目標への道が開かれました。 また、本研究は単なる効率化に留まらず、医療のデジタルツイン構築という壮大なビジョンを掲げています。 デジタルツインとは、現実の病棟での動きや診療フローを仮想空間に完全に再現することであり、これにより業務フローの最適化や、リスクの事前予測、さらには教育シミュレーションへの活用など、医療提供体制そのものを根本からアップデートすることを目指しています。

本プロジェクトの中間報告は、すでに2025年8月に東京大学大学院 医学系研究科が主催した公開シンポジウム 医療のデジタルツイン構築を目指して において行われました。 この際、最中屋の代表である結城氏および京都大学の黒田知宏先生が登壇し、研究の進捗状況と得られた知見について詳細な報告が行われ、医療DXの新たな方向性として高い注目を集めました。 そして、今回の第30回日本医療情報学会春季学術大会におけるランチョンセミナーでは、看護DX！

病棟における診療行為自動認識記録システムが切り拓く新たな未来～複数センサーのミルフィーユによる革新と共創の時代へ～というテーマのもと、再び黒田先生による講演が行われます。 このセミナーでは、最新の研究成果に基づき、具体的にどのようなセンサーの組み合わせが診療行為の自動認識を可能にするのか、そしてそれが実際の病棟業務にどのような変革をもたらすのかという最前線の知見が共有されます。

ネオスが提供する高度なシステム開発力と、最中屋の持つセンサー技術、そして京都大学病院という臨床現場での実践的なフィードバックが三位一体となり、このプロジェクトは前進しています。 診療行為の自動認識が実現すれば、看護師は記録のためのPC操作時間を大幅に削減でき、患者と向き合う時間やケアの質を向上させることが可能になります。 これは単なる労働時間の短縮ではなく、医療ミスを減らすための客観的なデータの蓄積となり、結果として患者の安全性向上に直結します。

また、蓄積されたデータはAIによる分析にかけられることで、最適な人員配置や効率的な導線設計など、データ駆動型の病院経営を実現するための貴重なエビデンスとなります。 共創の時代という言葉が示す通り、一社や一大学の力ではなく、産官学が連携して社会実装を目指すこの取り組みは、日本の医療DXを象徴する事例となるでしょう。 今後、このシステムが実用化されれば、全国の医療機関における標準的なインフラとなり、医療従事者のウェルビーイング向上と、持続可能な医療提供体制の構築に大きく寄与することが期待されます。

ネオスは引き続き、最先端のテクノロジーを駆使して、現場のニーズに即したソリューションの開発に尽力し、医療従事者が心身ともに健康に、そして誇りを持って働ける未来の創造に貢献していきます。 本セミナーへの参加を通じて、多くの医療関係者や技術者がこの革新的なアプローチに触れ、さらなる共創の輪が広がることで、日本の医療現場に真の意味でのデジタル変革がもたらされることを願っています。 宇都宮での発表は、その大きな転換点となる重要なステップであり、次世代の医療記録の在り方を定義する貴重な機会となるはずです





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