ネイマールはグレミオ戦の敗因を審判の判定に求め、受けたファウルに対して適切な処分が下されなかったと不満を爆発させた。彼はこの試合で10回以上倒されながら警告カードが出されなかったこと、そして審判の姿勢が不公平だと指摘し、激しい怒りを露わにした。

』によると、 ネイマール は試合終了後、ラモン・アバッチ・アベル主審を痛烈に批判した。 数多くのファウルを受けながら、相手選手に本来科されるべきだと考える処分が下されなかったとして、試合中の判定に不満をあらわにしている。

サントスの主将がブラジルのテレビ局「SporTV」に語った言葉からは、敗戦後に彼を支配していた怒りの大きさがうかがえる。 とりわけ、判定がチームのパフォーマンスと試合結果に直接影響したと考えているようだ。 ネイマールは、自身が受けたファウルに主審が適切に対処しなかったと強調した。 本人の見立てでは前半だけで10回以上倒されたにもかかわらず、グレミオの選手たちを抑止するのに必要だと考えるほどのイエローカードは出されなかったという。

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ネイマールは、主審が好き勝手に笛を吹いたと語り、DFをかわそうとした際に引っ張られたり叩かれたりした場面でファウルが取られなかったことを批判した。 そのうえで、審判がもっと厳しく対応するには自分が足を骨折するまで待たなければならないのかと問いかけ、ピッチ上で守られていないという思いを口にした。 元パリ・サンジェルマンのFWの批判は、受けたファウルの数だけにとどまらなかった。

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自身の個人技に対する扱いにも公平さが欠けていると指摘し、ドリブルで相手を抜き去る能力が、自分に対して犯された反則を見逃す口実になってはならないと説明している。