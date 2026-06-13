ネイマールが2026年W杯の最終メンバーに選ばれる

ブラジル代表に近い筋によると、カルロ・アンチェロッティ監督とネイマール・ダ・シウバの電話が決定打となり、ネイマールは2026年W杯の最終メンバーに選ばれた。

ブラジル代表 に近い筋によると、 カルロ・アンチェロッティ 監督と ネイマール ・ダ・シウバの電話が決定打となり、 ネイマール は 2026年W杯 の最終メンバーに選ばれた。 ただし、彼の役割は明確だ。

グループステージは出場しない控えとしての選出で、このイタリア人監督の判断は「サッカー的知性」と称された。 スペイン紙『AS』によると、26人の最終メンバー発表直前に率直な会話が行われ、ニウマールは自身の限られた役割を理解したという。 アンチェロッティは代表での役割が限定的だと率直に伝え、ネイマールも合宿初日から受け入れていた。 レアル・マドリード前監督は、この決定が伴う巨大なプレッシャーを理解していた。

人口2億1300万人の国では、ネymarの招集が国民的祝日並みに祝われたが、そのプレッシャーはスポーツだけでなく社会・政治的なものもあった。 とはいえ、最近のパフォーマンスから、彼のコンディションが絶好調とは程遠いことは明らかだった。 ネイマールはもはや不可欠な存在ではなく、若手の指導者に転身。 模範的な態度を示す一方、攻撃の軸はヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャに移った。 この変化を関係者は「待つ価値あった」と評価している





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ネイマール 2026年W杯 ブラジル代表 カルロ・アンチェロッティ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【MUSIC AWARDS JAPAN】最優秀アルバム賞は藤井風「Prema」、「神様に感謝します」「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて、藤井風「Prema」が最優秀アルバム賞を受賞した。音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は本日6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われており、最優秀アルバム賞にはほかに、Mrs. GREE...

Read more »

【MUSIC AWARDS JAPAN】Best Global Hit from JapanはXG「HYPNOTIZE」が受賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて、XG「HYPNOTIZE」がBest Global Hit from Japanを受賞した。音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は本日6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われており、Best Global Hit from Japan...

Read more »

【MUSIC AWARDS JAPAN】最優秀ロック楽曲賞はサカナクション「怪獣」が受賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にて、サカナクション「怪獣」が最優秀ロック楽曲賞を受賞した。音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は本日6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われており、最優秀ロック楽曲賞にはほかに...

Read more »

【初開催】京都最大級、日本酒14蔵・クラフトビール14ブルワリーが集結「こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026」6月28日開催クラフトビールと日本酒の店あさくらのプレスリリース（2026年6月13日 21時21分）【初開催】京都最大級、日本酒14蔵・クラフトビール14ブルワリーが集結「こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026」6月28日開催

Read more »

【MUSIC AWARDS JAPAN】M!LKが最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にてM!LKが最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は本日6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われており、最優秀ボーイズアイドル...

Read more »

【MUSIC AWARDS JAPAN】HUNTR/X「Golden」が最優秀アジア楽曲賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式にてHUNTR/X「Golden」が最優秀アジア楽曲賞を受賞した。国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は本日6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われており、最優秀アジア楽曲賞にはほかに、Silet O...

Read more »