ネイティブキャンプ英会話、レッスン回数無制限で400倍超えるユーザー突破!

株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス"ネイティブキャンプ英会話"を展開。ユーザー数が400万人を突破したことをお知らせしています。英語学習では、学んだ知識を実際の環境で活用することが重要です。一方で、忙しい日常の中では学習の継続が課題となるケースも少なくありませんが、ネイティブキャンプは、レッスン回数無制限・予約不要というサービス設計により、無理なく英語を話せる環境を提供しています。未来では、オンライン英会話とAI学習を組み合わせた新たな学習体験の提供を通じて、より多くの方が無理なく継続できる英語学習環境の整備と、英語学習の可能性拡大に努めています。

レッスン回数無制限 の オンライン英会話サービス "ネイティブキャンプ英会話"を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、ユーザー数が400万人を突破したことをお知らせいたします。

英語学習では、学んだ知識を実際に使うアウトプットの機会を継続的に確保することが重要です。 一方で、忙しい日常の中では"まとまった時間が取れない","予約の手間が負担になる","決まった時間に受講し続けることが難しい"といった理由から、学習の継続が課題となるケースも少なくありません。 ネイティブキャンプは、こうした課題に対し、回数無制限・予約不要というサービス設計により、日常生活の中で無理なく英語を話せる環境を提供してきました。

スキマ時間を活用した受講や、学習目的に応じた1日複数回のレッスンなど、一人ひとりの生活スタイルに合わせて英語学習を続けられる点が、多くのユーザーに支持されています。 ネイティブキャンプは今後も、"英語を話す機会の最大化"を軸に、オンライン英会話とAI学習を組み合わせた新たな学習体験の提供を通じて、より多くの方が無理なく継続できる英語学習環境の整備と、英語学習の可能性拡大に努めてまいります。

ネイティブキャンプでは、予約不要で思い立った時にすぐレッスンを受講できることに加え、コインを利用することで、希望する講師や時間帯を指定した予約レッスンも受講できます。 本キャンペーンを通じて、初めてネイティブキャンプを利用する方にも、自分の学習スタイルに合わせた英会話レッスンを体験していただけます





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