アル・イテハドのレジェンド、モハメド・ヌールが番組『ナディナ』に出演し、チームの現状を厳しく批判した。ヌールは現在タイトル争いに加わる力がないと指摘し、加入後のパフォーマンスの不振を理由にMFジョルジニオ・ワイナルドゥムを名指しで非難した。その上で、アル・ハリージ戦とジェッダ・ダービーでの勝利があれば状況は変わると述べ、チームに自信回復とライバルへのメッセージを送る機会であると説明した。

アル・イテハド のレジェンドである モハメド・ヌール が、チームの現状を厳しく批判した。 現時点のイテハドにはタイトルを争う力がないとの見方を示したうえで、加入以来のパフォーマンスを理由にオランダ人MF ジョルジニオ・ワイナルドゥム を名指しで非難した。

ヌールは番組『ナディナ』に出演し、イテハドは現時点でタイトル争いに本格的に加わることはできないと語った。 一方で、今後状況が変わる可能性は否定せず、今季のチームにとって転機となり得る二つの条件を挙げた。 イテハドのレジェンドは、次節のアル・ハリージ戦に勝ち、さらにジェッダ・ダービーでアル・アハリを破れば、チームは大きな勢いを得て、優勝争いでの可能性に対する自身の評価も変わると説明。

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「イテハドにはタイトルを争う力はない。 だが、次の試合でアル・ハリージに勝ち、さらにダービーでアル・アハリを倒すことができれば、優勝争いに本格的に加わると言える」と付け加えた。 ヌールの発言は、イテハドのパフォーマンスをめぐる疑念の大きさを浮き彫りにしている。 ヌールは、タイトル争いの可能性を語る前に、チームは厳しい試練を乗り越えられることを証明する必要があると考えている。