『ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition』の移植仕様、新サバイバーモード「ヒーローズ・レコード」、および新キャラクター「カグヤ」の能力が明らかに。

『 ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition』は、2022年にニンテンドースイッチ向けに発売された『 ゼノブレイド3 』にさまざまな新要素を加え、 ニンテンドースイッチ2 向けにグレードアップ移植を行ったゲームです。

ニンテンドースイッチ2ドックモードでは4K/60fps、携帯モードではフルHD/60fpsでより高精細かつ滑らかなゲーム体験が楽しめます。 新モード「ヒーローズ・レコード」は四方八方から攻めてくる敵を薙ぎ倒し、経験値を溜めて3択提示からのパワーアップや特定の敵を撃破することにより仲間を増やしていくサバイバーライクなゲームモードです。 アタッカーやディフェンダー、ヒーラーといった仲間のロールを組み合わせ、安定したパーティを組むことが勝利へと繋がります。

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プレイを積み重ねて溜まるポイントで基礎パラメーターを上昇させることもでき、何度でも遊べるゲームモードとなっています。 新たなるヒーロー「カグヤ」の能力も公開されました。 彼女は光り輝く剣で戦うアタッカーで、未来を見る能力「因果律予測」によって味方全体の命中率を上昇させます。 彼女の抱える「ある目的」とはいったい何なのでしょうか？