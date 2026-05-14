ニンテンドーeショップにて大規模セール開催！Switch 2対応タイトル含む約530本が大幅値下げ

5月14日より開始されたニンテンドーeショップのセール情報を詳報。インディーゲームを中心に530本以上のタイトルが値下げされており、最安値を更新した注目作やSwitch 2対応ソフトまで幅広く紹介します。

ニンテンドーeショップ にて5月14日より、Nintendo Switchおよび次世代機である Nintendo Switch 2 向けタイトルの大規模な セール キャンペーンが開始されました。

今回のセールで対象となっている作品数はなんと約530本という膨大なボリュームとなっており、ユーザーにとって見逃せない機会となっています。 ラインナップを詳しく見ていくと、国内外の多様なパブリッシャーが参加しており、特にインディーゲームをはじめとする比較的小規模ながら独創的なアイデアが光る作品が中心となっているのが特徴です。 プレイヤーは自分の好みに合わせて、低価格で高品質な体験ができる作品を数多く見つけることができるでしょう。

まず、今回のセールで特に注目したいのが、最安値を更新したタイトルや、初めてセール価格となった作品群です。 例えば、ホラーゲームとして話題の「人喰ノ檻 - KLETKA」は、囚人となって巨大な建造物の深淵へと降りていくという緊張感あふれる設定が魅力です。 ソロプレイはもちろん、最大6人でのオンライン協力プレイにも対応しており、友人たちと共にトラップや恐ろしいモンスターに立ち向かうことができます。

生きているエレベーターに喰われないよう餌を与えながら地下深くへ進むというユニークなシステムがあり、時折発生する異常現象から逃れるために急いでエレベーターへ駆け込むスリルが味わえます。 また、日常のストレスを解消してくれるお掃除ゲーム「クリーンアップ！ (Cleaning Up! )」も登場しました。

ゴミ屋敷となったアパートや、不気味な幽霊が出没するお化け屋敷など、さまざまなステージを掃除機やモップを使って綺麗にする快感を得られます。 報酬として得たお金で道具をアップグレードしたり、キャラクターの衣装をカスタマイズしたりする育成・収集要素も盛り込まれており、つい時間を忘れて没頭してしまいます。 さらに、Nintendo Switch 2 Editionとして登場した「デビラビローグ」も見逃せません。

魔界を舞台にしたローグライト・カードバトルRPGであり、魔王の称号を目指して10種類以上のラビリンスを攻略する戦略性の高いゲームです。 デッキ構築によって自分だけの強力なコンボを作り出し、バトルやイベントを乗り越えていく快感があります。 また、往年の名作を堪能できる「テレネット シューティング コレクション II」は、日本テレネットが手がけた4つの名作シューティングゲームをセットにした移植版です。 巻き戻し機能やサウンドモードなどが搭載されており、現代の環境で快適にレトロゲームの魅力に浸ることができます。

SFダークファンタジーのテキストアドベンチャー「神椿市建設中。 REGENERATE」では、滅びに瀕した仮想都市を舞台に、観測者として少女と共に世界を救う旅に出ます。 プレイヤーの選択が物語の展開を大きく左右するため、何度でもプレイしたくなる深いストーリー性が追求されています。 アクションやRPGのジャンルでも魅力的なタイトルが揃っています。

「Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate」は、ベルトスクロールアクションのリマスター版で、最大8人の対戦やオンライン協力プレイが可能であり、秋葉原や池袋といった馴染み深い街並みを舞台に戦う楽しさがあります。 「Echo Generation（エコー・ジェネレーション）」は、1990年代の田舎町を舞台にしたアドベンチャーRPGで、超常現象に立ち向かう子どもたちの成長と冒険が描かれています。

ターン制バトルに加え、マンガを集めて強化するシステムや、個性的なペットを仲間にする要素があり、ノスタルジックな雰囲気の中でじっくりと楽しむことができます。 また、モータースポーツファンにはたまらない「ラリー・アーケード・クラシックス」が収録されており、70年代から2000年代までの象徴的なマシン44台を操り、世界各地の48コースを駆け抜ける爽快感を体験できます。 これまで最安値と同額まで値下げされたタイトルも非常に充実しています。

時間を操るステルスパズル「Timelie - タイムライ」や、手紙を書き換えて人々の運命を変える心温まるパズルアドベンチャー「WILL: 素晴らしき世界」など、パズル系でも質の高い作品が揃っています。 アクション系では、幻想的な世界を探索するローグライク「アストラルアセント」や、頭部を付け替えて能力を変える「Skul: The Hero Slayer」が人気です。 また、超高速のメカアクション「プロジェクト・ニンバス：コンプリート・エディション」は、圧巻のスピード感で空中や宇宙を駆け抜ける快感が得られ、大幅な割引率となっており非常に導入しやすい価格です。

さらに、文明崩壊後の世界でクリーチャーと戦う「レムナント：フロム・ジ・アッシュ」や、ユーモアたっぷりの謎解きが楽しめる「カエル探偵の事件簿」、そして寿司職人として忙しく注文をこなす「にぎって！ お寿司」など、ジャンルの幅広さがニンテンドーeショップの魅力と言えます。 このように、今回のセールは単なる値下げイベントにとどまらず、ユーザーが新しいジャンルのゲームに出会うための絶好の機会となっています。

特にNintendo Switch 2との互換性についても、各ストアページで動作確認状況が丁寧に掲載されており、ハードウェアの移行を考えているユーザーにとっても安心感があります。 対象タイトルは530本と非常に多いため、すべての詳細を把握するのは困難ですが、自分の興味があるキーワードやジャンルで検索すれば、きっと運命の一本が見つかるはずです。 ただし、タイトルによってセールの終了日が異なるため、気になる作品がある場合は早めにチェックし、ライブラリに加えることをおすすめします





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ニンテンドーeショップ Nintendo Switch 2 インディーゲーム セール 新作特価

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

なぜ「Nintendo Switch 2」は1万円値上げに？ 任天堂の古川社長が明らかに任天堂は5月8日、オンラインで開催した決算説明会において、新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」の販売実績と今後の展望を説明した。初年度の販売数量は1,986万台と予想を大きく上回る好調な滑り出しを見せた。一方で、部材価格の高騰などを背景に、5月25日から本体価格を1万円値上げすることも併せて発表した。

Read more »

「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」ジャイロ操作で冒険を楽しめるSwitch2版が発売に。ストーリーDLC「巨人の教団」も同時配信Bethesda Japanは2026年5月12日，アクションADV「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」のNintendo Switch 2版を発売した。プレイヤーは，伝説の考古学者インディ・ジョーンズとなり，映画さながらの冒険を楽しめる。ストーリーDLC「巨人の教団」も配信中だ。

Read more »

任天堂、スイッチ2値上げを前に「本体＋ゲーム」のお買い得セットを米国で発表任天堂は、「Nintendo Switch 2」値上げの影響を和らげる狙いとして、新たなバンドル商品「Switch 2: Choose Your Game Bundle」を米国で発表した。

Read more »

Switch 2をドックなしで遊びたい人に◎ 4K/60Hz出力が可能なHDMI to Type-Cケーブルが便利そうAmazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2に対応する「Lemorele Switch USB-C to HDMI ミニドック」が販売中だ。価格は2599円。

Read more »

「スプラトゥーン レイダース」楽天ブックスの特典画像公開！ イカデザインのアクリルチャーム付きメッシュトート任天堂より7月23日に発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「スプラトゥーン レイダース」について、楽天ブックスの予約特典の画像が公開された。

Read more »

「空の軌跡 the 2nd」ゲームシステムなど最新情報を公開。結社《身喰らう蛇》の執行者メンバーらキャラ情報も日本ファルコムは、9月17日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ストーリーRPG「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」について、本日5月14日に公式サイトを更新し最新情報を公開した。

Read more »