西オーストラリアのニンガルーリーフで、ダイバーのマンタが自ら釣り針を提示し助けを求めた。写真家のモンティー・ホールズ氏が記録した知性と信頼に基づく交流の詳細と背景。

西オーストラリア の観光地「 ニンガルーリーフ 」において、人間の ダイバー に対して自らの苦痛を伝え、助けを乞う マンタ の姿が撮影され、世界中で注目を集めている。この感動的な出来事は、写真家の モンティー・ホールズ 氏がフェイスブックに投稿した動画によって一般に知られるようになった。

マンタの知性とダイバーの連携

ホールズ氏は、水中でマンタと遭遇した際、その動物が自分たちのことを以前から認識していたと明かしている。マンタはダイバーに近づくと、右目の下にある複数の釣り針を何度も見せるように体をひっくり返し、水中で静止した。これは明らかに助けを求めている行動であったとホールズ氏は分析している。

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釣り針除去に至るまでの経過

ガイドのジェイクさんと共に参加していたダイバーたちは、マンタが示す針に気づき、数回にわたる挑戦の末、無事に針を外すことに成功した。ホールズ氏は、マンタが早くに見つかり、そっと水中に入って一緒に過ごすことができたことを幸運であったと振り返り、この約30分間の交流を素晴らしい時間だったと述べている。

写真家の記録と動物の信頼

ホールズ氏は投稿の中で、マンタが繰り返し戻ってきて体を反り返す様子に、当初は想像もしていなかったと語った。この行動は、これらの動物が知性と信頼を持ち、敬意を込めて接する人間と強固なつながりを築くことができることの証しであるとホールズ氏は結論づけている。

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ニンガルーリーフの環境的意義

この出来事が起きた「ニンガルーリーフ」は、世界遺産に指定されており、沿岸域のサンゴ礁として世界有数の長さを誇っている。この場所は多様な海洋生物の生息地として重要であり、ダイバーや写真家たちが自然の美しさと動物の行動を記録し、共有する際の舞台としても機能している。

マンタの生態と人間との関係

マンタは成長すると横幅が6メートルを超える巨大な生物であるが、毒の針を持つアカエイなどとは異なり、人間に危害を加えることはないとされている。むしろ、多くの場合でダイバーを歓迎し、親密な交流を示すこともあり、ホールズ氏とジェイクさんの体験はそんなマンタの特性をよく表している。