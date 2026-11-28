お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（40）が28日、自身のXを更新。詐欺にひっかかりそうになったことを激白し、

屋敷は「さっき明石警察署から電話かかってきて、神戸でマネーロンダリングしとった犯人が捕まって、そいつの家からオレのPayPayカードが見つかったと言われた。 このままやと犯人の仲間の疑いがあるし、オレの身の潔白を証明せな逮捕される可能性があるので、今から調書をとるためにビデオ通話をして音声と動画をとらせてくれと」と切り出し、電話口の相手が屋敷の名前や住所さえも把握していたため「向こうはオレのフルネームも住所も知っとったから、完全に信じた」と明かした。

「LINEで犯人とやりとりしてないか調べるために、LINEの友達追加までさせられた。 マジでこの時点で1mmも疑ってなかった」としたが、「ビデオ通話する直前に一応、GoogleGeminiで「警察から電話がかかってきてマネーロンダリングに巻き込まれたと言われた」って打ったら、『その電話は100%「特殊詐欺（ニセ警察詐欺）」です。 絶対に指示に従わず、すぐに電話を切ってください。 現在、警察官を名乗り「あなたの口座がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われている」「逮捕状が出ている」などと不安を煽ってお金を騙し取る手口が急増しています。

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』って一瞬で出てきた」と、AIを通じて確認したことで詐欺だと気づいたと告白。 その後「ネットで明石警察署の電話番号を調べて、「捜査二課の田中はじめさんっていますか？ 」って電話で聞いたら、そんなやつはいませんと言われた」と電話口の人物が偽警官だったことが判明したとし、「マジで危なかった！！！ 絶対自分はこんなん騙されへんの思っとったのに余裕で騙された！！