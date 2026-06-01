ニューオーリンズの庭で発見のローマ時代墓碑、行方不明だったイタリア博物館の収蔵品と判明

アメリカ・ニューオーリンズの住宅庭先で発見された古代ローマの大理石墓碑が、イタリア・チヴィタヴェッキアの博物館から第二次大戦中に失われた収蔵品と同じであることが判明した。紀元2世紀の軍人を悼む碑文には詳細な経歴が刻まれ、戦時中の兵士がアメリカに持ち帰った可能性が浮上しているが、詳細な移動経路は未解明。

2025年3月、チューレーン大学の人類学者ダニエラ・サントロ氏と夫のアーロン・ローレンツ氏は、アメリカ・ ニューオーリンズ のキャロルトン地区にある歴史的住宅の庭の下草を片付けていた際に、ラテン語らしき文字が刻まれた平たい大理石板を発見した。

サントロ氏は文字がラテン語であることに違和感を覚え、当初は家の下に忘れられた墓地があるのではないかと懸念した。 ニューオーリンズには後から建物が建てられた墓地や未発見の墓地が存在するため、彼女はニューオーリンズ大学の人類学者D. ライアン・グレイ氏らに連絡した。 グレイ氏らは同市の墓地を調査・地図化していた経験から、石板がこの家の下にある墓地に由来する可能性は低いと判断した。

碑文の解読を進めるため、グレイ氏は石板の写真をインスブルック大学のハラルト・シュタードラー氏に送り、サントロ氏はチューレーン大学で古典学を研究するスーザン・S・ルスニア氏と共有した。 複数の専門家による分析の結果、この石板は紀元2世紀ごろに造られたローマ時代の葬送碑であり、ローマ帝国海軍ミセヌウム艦隊に所属したトラキア人傭兵セクストゥス・コンゲニウス・ウェルスを記念するものだと判明した。

碑文の冒頭には「Dis Manibus（死者の霊へ）」という定型句があり、ウェルスが22年間軍務に就き、42歳で亡くなったこと、医神アスクレピオスの名を持つ船で勤務していたことなどが記されていた。 墓碑は相続人であるアティリウス・カルスとウェッティウス・ロンギヌスによって建立された。 ルスニア氏は、ローマ軍人が結婚できなかった時代であることから、これらの相続人は戦友だった可能性が高いと説明した。

さらに調査が進み、この石板がイタリア・チヴィタヴェッキアの博物館から失われたものだと特定された。1860年代にチヴィタヴェッキアで発見された軍人墓地の墓碑群に由来し、1910年にラテン語碑文カタログに記録されていた。 石板は第二次世界大戦前、チヴィタヴェッキア考古学博物館に保管されていたが、1943〜44年の連合軍爆撃で博物館がほぼ全壊し、多くの収蔵品が失われた。 博物館が再開したのは1970年代で、石板は数十年にわたり行方不明となっていた。

ルスニア氏が博物館を訪れて確認したところ、石板の寸法（約30cm四方、厚さ約2.5cm）が記録と完全に一致し、彼女はこれをDNAのような証拠だと表現した。 石板の返還手続きが進められる中、住宅の前所有者エリン・スコット・オブライエン氏がニュースで古い家を見たことで移動経路の一部が明らかになった。 オブライエン氏によれば、夫と2004年に家を購入した際に庭に木を植え、「新しい家の始まり」として石板を置いたという。 彼女は石板をアート作品だと思っており、2018年に家を売却する頃にはそのことを忘れていた。

石板は母方の祖父母から受け継いだもので、祖父チャールズ・パドック・ジュニア氏は第二次世界大戦中にイタリアに駐留した兵士で、1946年にアデール・パドック氏とイタリアで結婚した。 石板は祖父母の家で展示ケースに保管されていたという。 これにより石板がニューオーリンズの庭に至る経緯は解明されたが、チャールズ氏がいつ、どのように石板を入手したのか（購入したのか、戦時中の記念品として持ち帰ったのか）は依然として不明である





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