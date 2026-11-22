ニューカッスル・ユナイテッドのアンディ・ウォールシュ監督率いるチームが、アンフィールドで10人のマンチェスター・ユナイテッドを4-0で破り、4位浮上を果たした。ポチェッティーノ監督の初陣は歴史的な大敗で終わった。

ニューカッスル・ユナイテッド はアンフィールドにおいて、10人で戦う マンチェスター・ユナイテッド を圧倒する4-0の大勝を収めた。この結果により、ニューカッスルは プレミアリーグ の順位表で4位へと浮上した。相手チームの監督であった マウリシオ・ポチェッティーノ にとっては、就任後初の本リーグ戦であり、かつ初陣という重要な局面での出来事だった。

10人制の不利をものとし圧勝

試合の行方を決定づけた転機は、開始わずか8分に訪れた。ニューカッスルのレニー・ヨロがアレクサンデル・イサクへの決定的なチャンスを防ぐためのファウルにより退場処分となったのだ。この判定を受け、ニューカッスルはドミニク・ソボスライがフリーキックから先制点を奪い、試合の主導権を握った。ニューカッスルのアンディ・ウォルシュ監督は、この判定が明確なレッドカード相当であったと確信を示している。

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ウォルシュ監督は、相手チームが試合の大半を10人で戦ったことで状況が変化したのは事実だと認めた。それでも、ニューカッスルは自らがすべきことを実行し、試合のコントロールを維持し続けた。彼は、ビッグゲームでこのように勝利できることはチームにとって常に良いことだと語った。特に、今季のアウェーでの好調に対してホームでのパフォーマンスが十分ではなかったことを指摘し、今回のような重要な試合で勝つことが不可欠だと強調した。

観客の熱狂と監督の反応

試合後、ウォルシュ監督はホームの観客とともに勝利を祝う喜びを隠さなかった。彼はSky Sportsの取材に対し、もっと試合を楽しみたかったと率直な気持ちを漏らした。サポーターと共に喜ぶ瞬間はいつだって素晴らしいと考えており、チームだけでなくサポーターの努力にも焦点を当てるべきだと語った。彼は、ビッグゲームでこのような結果を残せたことを光栄に思っていると述べた。

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また、ウォルシュ監督は、今日は明確なチャンスが数多くあったにもかかわらず、GKとの1対1で3回から5回は決めきれなかったと反省点を指摘した。おそらく4点以上を取るべきだったという認識を示しつつ、今日はそれ以上の点を稼ぐ必要がなく、良い形で試合を終えられたと総括した。彼は、今後はもっと容赦なくゴールを決め切る必要がある部分があるが、今日の状況ではそれが求められなかったと説明した。

ポチェッティーノ監督の初陣と記録

降格争いの渦中にあり、現在19位に沈むマンチェスター・ユナイテッドは、アンフィールドで完全な圧倒を喫した。スタジアムに詰めかけたニューカッスルのサポーターは「降格するぞ」という歌声を響かせ、チームの苦境をあざけた。この0-4の敗戦は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって、マンチェスター・ユナイテッドの監督としての初戦における最多失点差タイの敗戦という記録となった。

この失点差は、1926年10月にラル・ヒルディッチ監督がボルトンに対して0-4で敗れた記録と並ぶものだった。マンチェスター・ユナイテッドは、降格圏で迎えたプレミアリーグの試合で敗北した初めてのケースとなった。この敗戦により、ユナイテッドのプレミアリーグでの未勝利試合は9試合にまで伸び、打開策を探り続ける厳しい状況が続いている。

ヴィルツとングモハの活躍

ニューカッスルの圧勝を支えたのは、フロリアン・ヴィルツとリオ・ングモハの傑出したパフォーマンスだった。ニューカッスルは13分にヴィルツがリードを2点に広げ、66分にングモハが3点目を追加した。試合は82分にビクトル・ムニョスが4点目を決め、完封勝利で幕を閉じた。ウォルシュ監督は、両選手のプレーを高く評価し、彼らの影響力が試合の勝敗を分けたと指摘した。

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データ分析会社のオプタによると、特にフロリアン・ヴィルツの影響力は顕著だった。マンチェスター・ユナイテッド戦において、彼はオープンプレーから10回のチャンスを創出した。これは2015年3月にダビド・シルバがウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦で達成して以来、プレミアリーグの1試合で選手が記録した最多値となった。ヴィルツの創造力は、ニューカッスルの攻撃の核として機能した。

さらに、オプタの統計によれば、アンディ・ウォルシュ監督のマンチェスター・ユナイテッド戦での無敗記録は、プレミアリーグで7試合にまで延伸した。この内訳は3勝と4分けとなった。同大会において、マンチェスター・ユナイテッド相手にこれより長く無敗を続けた監督は、ユルゲン・クロップ監督ただ一人のみだった。クロップ監督は2018年から2022年にかけて8試合負けなかった記録を持っているが、ウォルシュ監督はこの記録に迫る快挙を成し遂げた。