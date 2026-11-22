株式会社ニューバランス ジャパンイノベーションへの継続的な取り組みを反映し、ニューバランスの研究施設のネーミングライツを含む契約を締結。同施設は「Shohei Ohtani Sports Resear…

両者のパートナーシップを通じて、「Shohei Ohtani Signature Collection」のさらなる進化・発展を進めていきます。 米国マサチューセッツ州ボストン、2026年11月20日 - ニューバランスは、4度のMVP受賞者であり世界的な野球界のスーパースターである大谷翔平選手との契約を延長し、現役キャリアを通じてパートナーシップを継続することを発表しました。

契約延長の一環として、ニューバランスは米国本社にあるスポーツ研究施設「Sports Research Lab」を「Shohei Ohtani Sports Research Lab」へ改称します。 これは、大谷翔平選手が、アスリート研究やイノベーション、そして製品開発において果たしてきた貢献を称えるものです。 2023年にニューバランスファミリーの一員となって以来、ニューバランスと大谷翔平選手は、オーセンティシティ、協働、そしてイノベーションへの共通の情熱を基盤に、世界的に認知されるシグネチャーコレクションを築き上げてきました。

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大谷選手はニューバランスのデザイン、開発、研究チームと密接に連携し、野球界を代表する二刀流選手として競技する中で得た独自の知見を、フットウェアやアパレルの開発に反映しています。 投手と打者の双方で最高レベルのパフォーマンスを発揮する彼の視点は、あらゆるレベルのアスリートをより深く理解し、支援するための貴重な知見をニューバランスにもたらしています。 このパートナーシップが新たな章を迎えるにあたり、ニューバランスは「Sports Research Lab」を「Shohei Ohtani Sports Research Lab」へ改称します。

この名称は、大谷選手がニューバランス組織内で担う特別な役割を象徴するとともに、シグネチャープロダクトにとどまらず、スポーツサイエンティストやデザイナーと協働し、製品開発に貢献してきた功績を称えるものです。 製品開発プロセスにおける実践的な関与と、絶え間ない改善への姿勢により、大谷選手は開発チームにとって欠かせないパートナーであり、トップアスリートのニーズを理解するための信頼できる存在となっています。

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「大谷選手がニューバランスファミリーに加わったとき、私たちは従来のアスリート契約を超える特別な関係を築けると確信していました。 今回、この長期的な契約延長を発表できることを大変光栄に思います。 これは私たち双方の強いコミットメントを示すものです。 大谷選手は野球界における可能性を再定義しており、その影響力はスポーツの枠を超え、文化や国境を横断しています。

スポーツとカルチャーはもはや別々のものではなく、大谷選手はその両方の中心にいる存在です。 最先端のSports Research Labに彼の名前を冠することは、ニューバランスがアスリートのために製品を作るだけでなく、アスリートとともに製品を創り上げるという哲学を象徴しています。 これからも私たちは共にパフォーマンスとカルチャーの可能性を広げ、大谷選手とニューバランスが築くレガシーを象徴的なものにしていきます。 」「ニューバランスとパートナーシップを結んだ当初から、彼らは私を単なるアスリート以上の存在として見てくれました。

そして、その関係は時間とともにさらに強くなっています。 私たちの間には深い信頼関係があり、製品テストやフィードバック、新たなアイデアづくりに至るまで、常に真のパートナーとして関わることができました。 現役生活を通じてこのパートナーシップを継続できることを大変うれしく思います。 また、Sports Research Labに自分の名前を冠していただけることを光栄に思っています。

これからもニューバランスとともに歩み、私たちが実現できることを楽しみにしています。 」 今回の発表は、ニューバランスの野球カテゴリーへの継続的な投資と、日本市場における長期的な成長へのコミットメントも示しています。 このパートナーシップを通じて、ニューバランスは日本におけるブランドプレゼンスとストーリーテリングを強化しながら、アスリート、ファン、そして野球コミュニティとのつながりを深めてまいります。

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マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。 ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。 ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。 ニューバランスのMADE in U.S.A. フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。